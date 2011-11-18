Bütçe Görüşmeleri

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Ekonomi, 2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili toplantılarına bugün Hukuk Dairesi, (Başsavcılık), Başbakanlık ve Dışişleri

Bakanlığı bütçeleriyle devam ediyor.

Komite, bugün saat 10.30’da başlayan toplantısında ilk olarak 6 milyon 873 bin 837 TL’lik Hukuk Dairesi bütçesini görüşerek oybirliğiyle kabul etti. Toplantıya Başsavcı Aşkan İlgen de

katıldı.

UBP Güzelyurt Milletvekili Mutlu Atasayan başkanlığındaki komitede, CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay başkan vekili, CTP Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu, UBP Gazimağusa

Milletvekili Afer Özcafer ve UBP İskele Milletvekili Ahmet Zengin üye olarak görev yapıyor.

İLGEN: “JENERATÖR, BİNA, ARAÇ İTHİYACIMIZ VAR”

Toplantıda ilk sözü alan Başsavcı Aşkan İlgen, 9 savcı ve 80 personelle tüm ilçelerde görev yaptıklarını belirerek, eksikleri ve sorunlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Jeneratör ihtiyaçları olduğunu; sadece ışıkları çalıştıran eski bir jeneratörleri bulunduğunu kaydeden İlgen, jeneratör alımı için yetki beklediklerini söyledi.

Bina, personel ve araç ihtiyaçları hakkında bilgiler veren Aşkan İlgen, hem makam aracının eskidiğini hem de resmi hizmet aracına ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

İlgen, CTP Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu’nun sorularını yanıtlarken, mahkemelerde davalara hazırlık konusunda savcılıktan kaynaklanan gecikmenin söz konusu olmadığını belirtti.

UBP İskele Milletvekili Ejder Aslanbaba’nın avukat masraflarının yüksekliği ve dava açanların mağduriyeti konusundaki yorumları üzerine İlgen, bu konuda istenirse yasal düzenleme

yapılabileceğini ifade etti.

Komite üyelerinden UBP Gazimağusa Milletvekili Afet Özcafer, mahkemelerdeki grevin Başsavcılık’ta ne gibi sıkıntılar doğurduğunu sordu. Başsavcı Aşkan İlgen, grevin mağduriyetler

doğurduğunu ama neler yapılabileceğine Yüksek Mahkeme Başkanı’nın yanıt vermesinin doğru olacağını söyledi. Davalar görülmeyince adaletin tecellisinin geciktiğini kaydeden İlgen,

demokrasilerde dengenin bulunması gerektiğini kaydetti.

Başsavcı İlgen, Komite Başkanı Mutlu Atasayan’ın sorusu üzerine, savcı ve yargıçların grev hakkı olmadığını, ama mahkeme ve Başsavcılık çalışanlarının grev hakkı bulunduğunu, buna

dokunulmasının doğru olmayacağını belirtti.



“ÇOCUKLAR MAHKEMEYE GETİRİLMESİN”

UBP İskele Milletvekili Ahmet Zengin, 18 yaşından küçük çocukların sabıkalarına değinerek, çocukların aileleriyle görüşülerek küçük suçlar için mahkeme kapılarına getirilmemesi için

hassasiyet gösterilmesini istedi.

CTP Gazimağusa Milletvekili ve Komite Başkan Yardımcısı Teberrüken Uluçay, K - Pet’teki hisse satışına değinerek, Basşsavcılık’tan görüş alındığını düşündüğünü belirtti ancak durumun ne

olduğunu sordu.



“K - PET İHALESİNDE SAVCILAR YARDIMCI OLDU”

Başsavcı Aşkan İlgen de, bunun yargıyı ilgilendiren bir konu olduğunu ve sendika tarafından bir dava da açıldığını hatırlatarak, süreç boyunca her seferinde savcıların orada bulunup

yardımcı olduğunu söyledi.



“BAŞSAVCILIK KAMUOYUNA AÇIKLAMA YAPAMAZ MI?”

Uluçay, DAİ ve DAK’taki özelleştirme sürecinde de Başsavcılık’ın rolünün eksik kaldığını belirterek, ihale olmadan okulların devrinin kamuoyunda değişik yorumlara yol açtığına işaret

etti. Uluçay, “Başsavcılık kamuoyunu ilgilendiren devletle ilgili konularda, kamuoyunu bilgilendirmek için açıklamada, bilgilendirmede bulunamaz mı?” diye sordu.

Şeffaflık gereği ilgili kurumların da açıklama yapabilmesi gerektiğini ifade eden Teberrüken Uluçay, siyasilerin veya ilgili kurum yetkililerinin söyleyeceklerinin de Başsavcılık gibi

anayasal makamların açıklamalarına dayandırılmasının daha güvenilir ve inanılır olacağını belirtti.



“BAŞSAVCILIK HÜKÜMETLER SORDUĞU SÜRECE BİLGİ VERİR”

Başsavcı Aşkan İlgen de, Anayasa’nın 28. maddesinde görevlerinin yazıldığına işaret ederek, hükümetlerin hukuk danışmanı olduklarını kaydetti. “Daha çok siyasi bir kimlik gibi

kamuoyuna demeç vermek görevlerimiz arasında değildir” diyen İlgen, hükümetler sorduğu sürece bilgi verdiklerini anlattı. İlgen, sendikalara yazılı görüş veremediklerini, ama yüz

yüze görüşmelerle, şeffaflık gereği onlara görüşlerini ifade ettiğini kaydetti.

Teberrüken Uluçay, birçok kez Başsavcılık veya üst düzey bürokratların görüşlerine ters uygulamalar yapıldığını bildiğini söyledi. Uluçay, Başsavcılık bütçesine olumlu oy vereceklerini de

ifade etti.

Konuşmaların ardından Hukuk Dairesi bütçesi oybirliğiyle onaylandı.