Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Bütçe Görüşmeleri Çarşamba Günü Başlıyor

Bütçe görüşmelerini 29 Kasım’a kadar sürdürecek ve bu sürede 8 toplantı yapacak

Bütçe Görüşmeleri Çarşamba Günü Başlıyor

Bütçe görüşmelerini 29 Kasım’a kadar sürdürecek ve bu sürede 8 toplantı yapacak

11 Kasım 2011 Cuma 10:59
Bütçe Görüşmeleri Çarşamba Günü Başlıyor
banner238

KKTC’nin 2012 bütçesi, önümüzdeki haftadan itibaren Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeye başlanıyor. Komite, bütçe görüşmelerini 29 Kasım’a kadar sürdürecek

ve bu sürede 8 toplantı yapacak.

Bakanlar Kurulu’nca 3 milyar 132 milyon TL olarak onaylanan 2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine 16 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da başlanacak. İlk gün Komite Başkanı UBP

Güzelyurt Milletvekili Mutlu Atasayan’ın açılış konuşmasının ardından Maliye Bakanı Ersin Tatar, bütçeyle ilgili sunum yapacak. Ardından komite üyeleri ve toplantıya katılan milletvekilleri bütçenin geneliyle ilgili konuşmalar yapacak.

UBP Güzelyurt Milletvekili Mutlu Atasayan başkanlığındaki Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay başkan vekili; CTP Girne Milletvekili Ömer S. Kalyoncu, UBP Gazimağusa Milletvekili Afer Özcafer ve UBP İskele Milletvekili Ahmet Zengin de üye olarak görev yapıyor.

BÜTÇENİN GÖRÜŞÜLME PROGRAMI

Komite, 17 Kasım Perşembe’den itibaren tasarının madde madde görüşülmesine geçecek. Programa göre 17 Kasım Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı; Cumhuriyet Meclisi, Mahkemeler ve Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman); 18 Kasım Cuma günü Başbakanlık, Hukuk Dairesi ve Dışişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.
   
21 Kasım Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu toplanacağı için toplantı yapmayacak komite, 22 Kasım Salı günü Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçelerini ele alacak.

23 Kasım Çarşamba günkü programda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı; Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bütçelerinin görüşülmesi var.
   
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçeleri 24 Kasım Perşembe günü görüşülecek.
   
25 Kasım Cuma günün programında İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı; Polis Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri yer alıyor.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi yeni yılın bütçesiyle ilgili görüşmelerini 29 Kasım Salı günü tamamlayacak. Son günde Sayıştay Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve gelirler bütçesi görüşülecek;  tasarının madde madde görüşülmesi tamamlanarak bütünü oylanacak.

2012 bütçesi daha sonra Meclis Genel Kurulu’nda da görüşülecek ve 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek.

3 milyar 132 milyon TL’lik 2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nda, 2011’e göre 55 milyon TL artış öngörülüyor. Yeni bütçede, 150 milyon TL iç borçlanma, 121 milyon TL de açık olacak

Son Güncelleme: 11.11.2011 10:59
Anahtar Kelimeler:
MeclisToplantıBütçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim