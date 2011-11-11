Bütçe Görüşmeleri Çarşamba Günü Başlıyor

KKTC’nin 2012 bütçesi, önümüzdeki haftadan itibaren Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeye başlanıyor. Komite, bütçe görüşmelerini 29 Kasım’a kadar sürdürecek

ve bu sürede 8 toplantı yapacak.

Bakanlar Kurulu’nca 3 milyar 132 milyon TL olarak onaylanan 2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine 16 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da başlanacak. İlk gün Komite Başkanı UBP

Güzelyurt Milletvekili Mutlu Atasayan’ın açılış konuşmasının ardından Maliye Bakanı Ersin Tatar, bütçeyle ilgili sunum yapacak. Ardından komite üyeleri ve toplantıya katılan milletvekilleri bütçenin geneliyle ilgili konuşmalar yapacak.

UBP Güzelyurt Milletvekili Mutlu Atasayan başkanlığındaki Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay başkan vekili; CTP Girne Milletvekili Ömer S. Kalyoncu, UBP Gazimağusa Milletvekili Afer Özcafer ve UBP İskele Milletvekili Ahmet Zengin de üye olarak görev yapıyor.

BÜTÇENİN GÖRÜŞÜLME PROGRAMI

Komite, 17 Kasım Perşembe’den itibaren tasarının madde madde görüşülmesine geçecek. Programa göre 17 Kasım Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı; Cumhuriyet Meclisi, Mahkemeler ve Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman); 18 Kasım Cuma günü Başbakanlık, Hukuk Dairesi ve Dışişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.



21 Kasım Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu toplanacağı için toplantı yapmayacak komite, 22 Kasım Salı günü Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçelerini ele alacak.

23 Kasım Çarşamba günkü programda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı; Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bütçelerinin görüşülmesi var.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçeleri 24 Kasım Perşembe günü görüşülecek.



25 Kasım Cuma günün programında İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı; Polis Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri yer alıyor.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi yeni yılın bütçesiyle ilgili görüşmelerini 29 Kasım Salı günü tamamlayacak. Son günde Sayıştay Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve gelirler bütçesi görüşülecek; tasarının madde madde görüşülmesi tamamlanarak bütünü oylanacak.

2012 bütçesi daha sonra Meclis Genel Kurulu’nda da görüşülecek ve 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek.

3 milyar 132 milyon TL’lik 2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nda, 2011’e göre 55 milyon TL artış öngörülüyor. Yeni bütçede, 150 milyon TL iç borçlanma, 121 milyon TL de açık olacak