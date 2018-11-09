Butanlı Yapışık İkizler Ameliyatla Ayrıldı

Melbourne, 9 Kasım 18 (.): Asya ülkesi Butan’da karınlarından yapışık dünyaya gelen 15 aylık ikizler, Avustralya’nın Melbourne kentinde yapılan ameliyatla birbirinden ayrıldı.

Melbourne Kraliyet Çocuk Hastanesinin (RCH) yaptığı açıklamaya göre, Butanlı 15 aylık ikizler Nima ve Dawa\'nın ameliyatı yaklaşık 6 saat sürdü.

Başarılı geçen ameliyatla yapışık ikizler, birbirlerinden ayrıldı.

Operasyonu gerçekleştiren ekibin başkanı Joe Crameri, sadece karaciğeri ortak kullanan ikizlerin başarılı şekilde birbirlerinden ayrıldıklarını belirtti.

Crameri, ameliyat sonrasındaki 48 saatin kritik olduğunu belirterek, ikizlerin sıkı gözlem altında tutulacağını kaydetti.

Kraliyet Çocuk Hastanesindeki doktorlar, yaklaşık on yıl önce de Bangladeşli kafalarından yapışık ikizler Trishna ve Krishna\'yı başarılı operasyonla birbirinden ayırmıştı.

(AA/TUĞ/ŞEB)