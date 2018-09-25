Burundi Doğu Afrika Topluluğu'ndan Çekilebilir

BURUNDİ ULUSAL MECLİSİ BAŞKANI PASCAL NYABENDA, PARLAMENTO BAŞKANLIĞI SEÇİM SİSTEMİ VE İŞE ALIMLARLA İLGİLİ TALEPLERİNE OLUMLU YANIT GELMEMESİ HALİNDE ÜLKESİNİN DOĞU AFRİKA TOPLULUĞU'NDAN AYRILABİLECEĞİNİ AÇIKLADI



Burundi Ulusal Meclisi Başkanı Pascal Nyabenda, Doğu Afrika Topluluğu'nda (EAC) parlamento başkanlığı seçim sistemi ve işe alımlarla ilgili taleplerinin henüz karşılanmadığını belirterek, bu konularda ilerleme kaydedilememesi halinde ülkesinin EAC üyeliğinden çekilebileceğini ifade etti.



Nyabenda, ülkesinin ulusal radyosu RTNB'ye dün yaptığı açıklamada, istihdam konusunda EAC'ın farklı kademelerinde Burundi vatandaşlarına ayrımcılık yapıldığını savundu. Nyabenda, "İşe alımlarda İngilizce sınav yapılıyor. Halbuki Burundi Frankofon bir ülke. Topluluk da Fransızca'nın iş dili olmasına karar verdi ancak bunu uygulamıyor." dedi.



EAC'ın 21 Eylül'de Güney Sudan'da yaptığı 12. Forum toplantısında ülkesini savunduğunu belirten Nyabenda, "Olumlu cevap bekliyoruz. Aksi takdirde Burundi topluluktan ayrılabilir." diye konuştu.



EAC, 6 Doğu Afrika ülkesinden (Burundi, Kenya, Uganda, Ruanda, Güney Sudan ve Tanzanya) oluşuyor. Burundi, EAC üyeleri arasında Frankofon tek ülke konumunda bulunuyor.



