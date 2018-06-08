banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96862
ALTIN
189.490
DOLAR
4.5305
STERLİN
6.0786
EURO
5.3312
Gargınsu teslim oldu
GARGINSU TESLİM OLDU
Gençler hırsızlık yaptı
GENÇLER HIRSIZLIK YAPTI
İranlılar tutuklu yargılanacak
İRANLILAR TUTUKLU YARGILANACAK
Saaded 1 gün tutuklu kalacak
SAADED 1 GÜN TUTUKLU KALACAK
banner282

Burundi Devlet Başkanı Nkurunziza Aday Olmayacak...

Burundi'de, anayasayı değiştirerek 2034'e kadar görevde kalmaya çalışmakla itham edilen Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza, 2020 seçimlerinde aday olmayacağını bildirdi.

Burundi Devlet Başkanı Nkurunziza Aday Olmayacak...

Burundi'de, anayasayı değiştirerek 2034'e kadar görevde kalmaya çalışmakla itham edilen Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza, 2020 seçimlerinde aday olmayacağını bildirdi.

08 Haziran 2018 Cuma 06:41
Burundi Devlet Başkanı Nkurunziza Aday Olmayacak...


 Burundi'de, anayasayı değiştirerek 2034'e kadar görevde kalmaya çalışmakla itham edilen Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza, 2020 seçimlerinde aday olmayacağını bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, önerdiği anayasa değişikliğinin 19 Mayıs'ta yapılan referandumla kabul edilmesi sonrası 2034'e kadar görevde kalma şansı olan Nkurunziza, bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını duyurdu.

Göreve 2005'te parlamento tarafından seçilerek gelen, ardından 2010 ve 2015 seçimlerini kazanan Nkurunziza'nın önerdiği değişikliğin kabulüyle devlet başkanının görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkmıştı.

banner277
Eski yasaya göre devlet başkanı, sadece 2 dönem görev yapabiliyordu. Yapılan değişiklik sayesinde, eski görev süresi sayılmayacak Devlet Başkanı Nkurunziza'nın, 2020 ve 2027'deki seçimlere katılabileceği ve 2034'e kadar görev yapabileceği belirtiliyordu.

Nkurunziza'nın 2015 adaylığı da ülkede siyasi kriz ve şiddet olaylarının çıkmasına neden olmuştu. Muhalefet, Nkurunziza'nın üçüncü kez aday olamayacağını savunurken, Devlet Başkanı, ilk görev süresinde halk tarafından değil parlamento tarafından seçildiğini öne sürmüştü.

Yaşanan olaylarda binden fazla insan hayatını kaybederken, yaklaşık 400 bin kişi yerinden olmuştu.

 

banner288
Son Güncelleme: 08.06.2018 09:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hawaii'de Lavlar 600'den Fazla Evi Kül Etti!
Hawaii'de Lavlar 600'den Fazla Evi Kül Etti!
Fuego Yanardağı'ndaki Patlamalar Nedeniyle Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 109'a Çıktı!
Fuego Yanardağı'ndaki Patlamalar Nedeniyle Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 109'a Çıktı!
Kasırganın Vurduğu Sokotra Adası'nda Açlık Tehlikesi Alarmı!
Kasırganın Vurduğu Sokotra Adası'nda Açlık Tehlikesi Alarmı!
G7 Liderler Zirvesi protestolar eşliğinde başlıyor...
G7 Liderler Zirvesi protestolar eşliğinde başlıyor...
The Guardian'dan Karikatüre “Yahudi Karşıtlığı“ Sansürü!
The Guardian'dan Karikatüre “Yahudi Karşıtlığı“ Sansürü!
Hamas’tan, Gazze’ye Ablukayı Bitirecek Girişimlere Olumlu Karşılık verme Mesajı!
Hamas’tan, Gazze’ye Ablukayı Bitirecek Girişimlere Olumlu Karşılık verme Mesajı!
Trump, Kim'i Beyaz Saray'a Davet Edebilir...
Trump, Kim'i Beyaz Saray'a Davet Edebilir...
Kuzey Kore nükleer silahlardan arınmaya hazır
Kuzey Kore nükleer silahlardan arınmaya hazır
İdlib'e hava saldırısı: Onlarca ölü var...
İdlib'e hava saldırısı: Onlarca ölü var...
44. G7 Liderler Zirvesi yarın başlıyor...
44. G7 Liderler Zirvesi yarın başlıyor...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim