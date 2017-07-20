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20 Temmuz 2017 Perşembe 15:25

Burundi'de Toplu Mezar Bulundu

Burundi'de Toplu Mezar Bulundu
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ÜLKENİN GÜNEYİNDE YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKARILAN TOPLU MEZARDA, 100'E YAKIN CESET OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Burundi'de yol çalışması sırasında toplu mezar bulundu.

Ülkenin güneyindeki Mabanda bölgesinin yetkililerinden Laetitia Niyonkuru, bölgede yol çalışması yürüten işçilerin bir toplu mezar tespit ettiklerini bildirdi.

Mezarda bulunan ceset sayısına ilişkin bilgi vermeyen Niyonkuru, bölgeye kısa süre içinde inceleme yapmak üzere uzmanlardan oluşan bir heyet gönderileceğini kaydetti.

Görgü tanıkları ise toplu mezarda kimliği belirlenemeyen 100'e yakın cesetle çok sayıda pala olduğunu öne sürdü.

Mabanda, 1972 ile 1993'te, Hutu ve Tutsi etnik gruplarının çatışmalarına sahne oldu. Söz konusu mezarın o dönemlere ait olabileceği ihtimali üzerine duruluyor.

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