Burundi'de Şiddet Olayları

BAŞKENTTE, BM GENEL SEKRETERİ BAN Kİ-MUN'UN ZİYARETİNE BİRKAÇ SAAT KALA DÜZENLENEN SALDIRILARDA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Burundi'de düzenlenen üç ayrı saldırıda dörtişi hayatını kaybetti.

Polis sözcülerinden Moise Nkurunziza, başkent Bujumbura'nın kuzeyinde halk pazarında sabah bombalı saldırı düzenlendiğini, bir kişinin öldüğünü iki kişinin yaralandığını açıkladı.

Görgü tanıkları, Kamenge bölgesindeki halk pazarında da bombalı saldırı düzenlendiğini, bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Öte yandan ülkenin orta kesimindeki Gisozi bölgesinin yetkilisi Celestin Singirankabo, silahlı kişilerce dün gece bir eğlence merkezine yapılan saldırıda iki kişinin öldüğünü, iki kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırganların kimliğine ilişkin bilgi verilmedi ancak saldırıların, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un ziyaretine birkaç saat kala düzenlenmesi dikkati çekti.

Ban Ki-mun'un, siyasi krizle ilgili Burundili yetkililerle müzakerede bulunmak amacıyla saat 16.00'da Bujumbura'ya ulaşması öngörülüyor.

Afrika Birliği'nden üst düzey bir heyetin ise 25 Şubat'ta Burundi'ye gitmesi planlanıyor.

Burundi'de 10 yıldır iktidarda bulunan Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza, hükümetle silahlı gruplar arasında 28 Ağustos 2000'de imzalanan ve ülkede 1993-2006 yılları arasında yaşanan iç savaşı sonlandıran Aruşa Anlaşması'nda yer alan, devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine ilişkin maddeye rağmen nisan ayında 3. kez adaylığını açıklamıştı. Anayasa Mahkemesi de "2005'te atamayla göreve gelen Nkurunziza'nın tekrar aday olmasının önünde yasal engel bulunmadığı" yönünde görüş beyan etmişti.

Muhalefet ve sivil toplum kuruluşları kararı protesto için sokaklara dökülmüş, çıkan olaylarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. BM verilerine göre, olayların patlak verdiği nisan ayından bu yana yüzlerce kişi öldü, on binlerce kişi yaralandı.

Şiddet olaylarına rağmen 21 Temmuz'da yapılan devlet başkanı seçiminde oyların yüzde 69'unu alan Nkurunziza, 20 Ağustos'ta yemin ederek görevine resmen başlamıştı.