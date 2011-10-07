Bursa'da Öcalan için yürüyüşe izin yok

Bursa Valisi Şahabettin Harput, İmralı’da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Öcalan’ın avukatları ile görüştürülmediğini iddiasıyla hafta sonu Gemlik’te yapılacağı söylenen yürüyüş izin izin alınmadığını söyledi.

Vali Harput, "Bize 48 saat önce bu konuyla ilgili gelen bir başvuru yok. Bursa’da yapılacak tüm yürüyüşler Valiliğimiz tarafından yasaklandı. Kimse şehre sokulmayacak" dedi.Bursa Valisi Şahabettin Harput, düzenlediği basın toplantısında yürüyüşle ilgili valiliğe resmi olarak yazılı bir bildirimde bulunulmadığını söyledi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre bu tür organizasyonlarda 7 kişilik tertip komitesi oluşturularak Valiliğe başvurulması gerektiğini hatırlatan Vali Harput, "Böyle bir tertip komitesi ile valiliğimize başvuru yapılmadı. Sabah sözlü olarak başvuruda bulunulmuş. Komite görevlilerinin isimleri ile birlikte bize bildirilmesi istendi. Bunun 48 saat önce gerçekleştirilmesi gerekirdi. Bugün cuma. 1,5 gün var. Valiliğimize böyle bir başvuru yapılmadı" diye konuştu.

"BU YÜRÜYÜŞLER FİTNE FESAT SOKUYOR" Terör örgütünün yayın organlarından yürüyüş yapılacağı konusunda açıklamalar yapıldığını dile getiren Vali Harput, şunları söyledi: "Bu yürüyüşün maksadı belli. 2005 yılında da böyle bir yürüyüşe teşebbüs edilmişti. Son derece vahim olaylar yaşandı. Türkiye’de yaşanan şehit olayları nedeniyle ilimiz ve ilçelerdeki vatandaşlarımız tepkili, son derece hassas. Gemlik’te, merkezde ve ilçelerde bu yürüyüşe tepkileri olanların karşı yürüyüş ve eylem hazırlığında bulunduğu iletildi.

Tansiyon ve gerginlik sürekli artıyor. Böyle bir yürüyüş hiçbir çözüm getirmeyeceği gibi vahim sonuçlar da doğuracak. Bu yürüyüşler ülke ve Bursa için birlikte çalışan, alın teri döken, nefes tüketen insanları karşı karşıya getiriyor. Halkımızın arasına fitne sokuyor." Yürüyüş yeri olan alanda 1 gün öncesi ve sonrası 3 gün boyunca toplantı, gösteri, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerin Valilik tarafından yasaklandığını ve bunun İçişleri Bakanlığı’na, jandarmaya, güvenlik güçlerine iletildiğini bildiren Vali Harput, "İlimize dışarıdan gelecek gruplara ve karşıt grupların yürüyüş teşebbüslerine izin verilmeyecek. Bursa dışından gelenler Bursa’nın güzelliklerini görmek için başka bir zaman Bursamıza buyursunlar. Bursalı vatandaşlar ve ilimize dışarıdan gelecek olanlar Bursa Valiliğinin kararına uysunlar. Vatandaşlarımızın huzuru ve güveni için önemli" diye konuştu.

"GİRİŞ NOKTALARINDA TEDBİRLER ALINDI" Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Harput, ''Diğer illerden Bursa’ya gelenlerin şehre girmesine izin verilecek mi?'' sorusuna, "Bu yasaklama kararı bütün ülkeye duyuruldu. Bölgeye yapılan tüm yürüyüşler için bütün illerde yetkili kurumlar gerekli tedbirleri aldı. İlimizin bütün giriş noktalarında bu yasak uygulanacak ve gerekli önlemler alındı" diyerek yanıt verdi. Bir gazetecinin ''İki grubun karşı karşıya gelme ihtimali olursa ne tür önlemler alınacak?'' sorusuna ise Vali Harput, "İki grubun karşı karşıya gelmesi diye bir şey olmayacak. Hiçbir vatandaşımızın burnu bile kanamayacak" karşılığını verdi