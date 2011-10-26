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Büro-İş: Üyelerimize karşı hukuk dışı uygulamalara göz yummayız

Büro, Banka, Ticaret Çalışanları Sendikası (Büro-İş), üyeleri olan Serkan Özalan'ın, İhtiyat Sandığı Mağusa...

Büro-İş: Üyelerimize karşı hukuk dışı uygulamalara göz yummayız

Büro, Banka, Ticaret Çalışanları Sendikası (Büro-İş), üyeleri olan Serkan Özalan'ın, İhtiyat Sandığı Mağusa...

26 Ekim 2011 Çarşamba 08:46
Büro-İş: Üyelerimize karşı hukuk dışı uygulamalara göz yummayız
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Büro, Banka, Ticaret Çalışanları Sendikası (Büro-İş), üyeleri olan Serkan Özalan'ın, İhtiyat Sandığı Mağusa şubesinde para sirkat ettiği şüphesi ile göz altınmasının ardından, suç unsuru bulunmadığı için serbest bırakıldığını ancak, sayıştaylık tarafından hakkında “sonuçlanmış bir denetim” raporu ile sorumlu bulundurularak suçlu isnad ettirildiğini kaydetti.

Büro-İş Başkanı Hüzeyin Z. Akyön, yayımladığı basın bildirisinde, Serkan Özalan’a sonuna kadar haklı mücadelesinde destek vereceklerini açıkladı.

Büro-İş Başkanı Hüseyin Z. Akyön'ün basın bildirisi: "Üyemiz Serkan Özalan’ın takriben 19/04/2011 tarihinde İhtiyat Sandığı Mağusa şubesinde para sirkat ettiği şüphesi ile göz altına alınmıştır. Bu olay ile ilgili üyemizin aleyhine herhangi bir suç unsuru bulunmadığından herhangi bir dava açılmadan serbest bırakılmıştır.

Buna rağmen, 17/10/2011 tarihinde üyemize sayıştaylık tarafından hakkında “sonuçlanmış bir denetim” raporu ile sorumlu bulunduğu suçlu isnad ettirilmiştir. Hiçbir suç emaresi olmadan ve savunma hakkı dahi tanınmadan sayıştaylıkça alınmış bu siyasi kararı sendikamızca tavsip görülmesi mümkün değildir.

Emekçi ve alınteri ile görevlerini yerine getirmeyi amaçlayan üyelerimize karşı bu hukuk dışı uygulamalara göz yummamız mümkün değildir. Avukatımız Şefik Aşçıoğulları ile başlattığımız hukuki mücadelede üyemiz Serkan Özalan’a sonuna kadar haklı mücadelesinde destek vereceğimizi kamuoyu ile paylaşırız."

Son Güncelleme: 26.10.2011 08:46
Anahtar Kelimeler:
SendikaBüro-İşÜyeSerkanÖzalan
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