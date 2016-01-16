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Burkina Faso’da Otele Saldırı

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'daki Splendid Otel'e yönelik terör saldırısının ardından yaşanan rehine krizi, Fransız özel kuvvetlerinin de destek verdiği güvenlik güçlerinin operasyonu ile sona erdi.

Burkina Faso’da Otele Saldırı

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'daki Splendid Otel'e yönelik terör saldırısının ardından yaşanan rehine krizi, Fransız özel kuvvetlerinin de destek verdiği güvenlik güçlerinin operasyonu ile sona erdi.

16 Ocak 2016 Cumartesi 11:54
Burkina Faso’da Otele Saldırı
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GÜVENLİK GÜÇLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYON SONA ERDİ

3 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ. SALDIRILARDA 30 KİŞİ ÖLDÜ, 126 KİŞİ KURTARILDI

 Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'daki Splendid Otel'e yönelik terör saldırısının ardından yaşanan rehine krizi, Fransız özel kuvvetlerinin de destek verdiği güvenlik güçlerinin operasyonu ile sona erdi.

Burkina Faso İçişleri ve Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonun ardından saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristin öldürüldüğü, 30 ceset bulunduğu, 33 kişinin yaralandığı ve 126 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Fransız özel kuvvetlerinin de desteğiyle güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, aralarında Burkina Faso Çalışma Bakanı'nın da bulunduğu rehineler kurtarıldı.

İçişleri ve Güvenlik Bakanı Simon Compaore, güvenlik güçlerinin saldırıya hedef olan otelde kontrolü sağladığını, 126 kişiyi kurtardığını ve başka teröristlerin saklanmadığından emin olmak için civardaki otellerin arandığını söyledi.

Fransız özel kuvvetlerinin de destek verdiği güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, aralarında Burkina Faso Çalışma Bakanı'nın da bulunduğu rehineler kurtarıldı.

Saldırıyı Mağrib El-Kaidesi üstlenirken, Telegram mesaj uygulamasında “Müslüman Afrika” hesabından yayınlanan Arapça mesajda, Burkina Faso'nun en büyük oteline düzenlenen saldırı anlatılmış ve “Din düşmanları ile çatışmalarımız sürüyor” denilmişti. Daha sonraki mesajda da “İşgalcilerden birçoğunu öldürdük” mesajı paylaşılmıştı.

Görgü tanıkları, havaalanı yakınlarındaki 4 katlı Splendid Otel'in önünde bomba yüklü 2 aracın infilak ettiğini, maskeli 3-4 kişinin otele girdiği ve güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktığı aktarmıştı.

Saldırıya hedef olan otel daha çok Birleşmiş Milletler personeli ve yabancılar tarafından tercih ediliyor.

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