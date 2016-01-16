Burkina Faso'daki Otel Saldırısı

CUMHURBAŞKANI KABORE: “DÖRT TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ”

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, başkent Ouagadougou'daki Splendid Otel'e yönelik terör saldırısının ardından, Fransız özel kuvvetlerinin destek verdiği güvenlik güçlerinin 4 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Kabore, ulusal radyoya yaptığı açıklamada, saldırılara karışan teröristlerden 3'ünün Splendid Otel'de, 4'üncüsünün yakınlardaki başka bir otelde öldürüldüğünü, teröristlerin ikisinin kadın olduğunu söyledi.

Kabore, saldırıda teröristler dahil 27 kişinin öldüğünü bildirdi. Terör kurbanlarının 18 farklı milletten oldukları iddia edildi. Güvenlik yetkilileri daha önce ölü sayısını 30 olarak açıklamıştı.

ABD merkezli SITE istibarat grubuna göre saldırıyı Mağrib El-Kaidesi üstlendi.

Görgü tanıklarına göre havaalanı yakınlarındaki 4 katlı Splendid Otel'in önünde bomba yüklü 2 aracın infilak etmesinin ardından maskeli ve silahlı saldırganlar otele girdi. Güvenlik güçlerinin 147 odalı otelden 33'ü yarale toplam 126 rehineyi kurtardığı bildirildi.

Saldırıya hedef olan otel daha çok Birleşmiş Milletler personeli ve yabancılar tarafından tercih ediliyor.