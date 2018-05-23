Burkina Faso'da Gıda Sıkıntısı!



Dünya Bankası’nın verilerine göre, gıda temini konusunda en riskli ülkeler listesinde ilk sırada bulunan Afganistan'dan sonra Burkina Faso geliyor.



Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso’nun yaşadığı gıda sıkıntısına neden olan en önemli faktörler ülkedeki kuraklık ve kuzey bölgesinde devam eden terör olayları olarak gösteriliyor.



Burkina Faso Tarım Bakanı Ambroise Ouedraogo, yaptığı açıklamada, "22 şehirde gıdaya erişim konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu durumun önümüzdeki günlerde artabileceğinden endişe duyuyoruz." dedi.



Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan Hasene Derneği Planlama Başkanı Aly Ganemi, "Ülkenin Titao bölgesinde gıda yardımı yapıyoruz ancak terör olayları nedeniyle gelen sığınmacı sayısı oldukça fazla ve gıda temini noktasında sıkıntı yaşıyoruz." dedi. Artan terör saldırılarından en çok tarım ve hayvancılık sektörünün zarar gördüğünü belirten Ganemi, hayvanlarını ve arazilerini bırakan çiftçilerin ülkenin güvenli bölgelerine sığındıklarını ifade etti.



29 AFRİKA ÜLKESİ GIDA SIKINTISI YAŞIYORBirleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) verilerine göre, 37 ülkede gıda konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bunlardan 29’u Afrika kıtasında bulunuyor. Rapora göre, mültecilerin sığındığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 7 milyona yakın kişi ciddi anlamda gıda yardımına muhtaç. Güney Sudan’da 5 milyon, Nijerya’da 3 milyon kişi açlığın pençesinde yaşıyor.Somali’de ise gıda yetersizliği nedeniyle 3 milyon kişinin hastalandığı ifade ediliyor.