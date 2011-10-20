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Bunun Hesabı Sorulacaktır!

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nefesi her birinin ensesinde olacaktır

Bunun Hesabı Sorulacaktır!

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nefesi her birinin ensesinde olacaktır

20 Ekim 2011 Perşembe 07:48
Bunun Hesabı Sorulacaktır!
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BAŞBAKAN ERDOĞAN: “HER KİM Kİ TERÖRE GİZLİ YA DA AÇIK DESTEK VERİYORSA, HER KİM Kİ TERÖRÜ BESLİYOR, KORUYOR, YATAKLIK EDİYORSA, KİM Kİ TERÖRE MÜZAMAHA GÖSTERİYOR, TERÖRÜN KANLI YÜZÜNÜ ÖRTMEK, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İNSANLIK DIŞI SALDIRILARINI GÖRMEZDEN GELMEK GİBİ BİR GAFLETİN İÇİNDE BULUNUYORSA TAMAMI BİLSİNLER Kİ; TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NİN NEFESİ HER BİRİNİN ENSESİNDE OLACAKTIR”

“TERÖR ÖRGÜTÜ NEREDEN BESLENİYOR, NEREDEN DESTEK ALIYOR, KİM VEYA KİMLER TARAFINDAN TEŞVİK EDİLİYORSA HEPSİNDEN MUTLAKA AMA MUTLAKA BUNUN HESABI SORULACAKTIR”

“BU ELİM, BU ACI HADİSE KARŞISINDA KİM Kİ ÖFKESİNE HAKİM OLAMAZ, KİM Kİ METANETİNİ MUHAFAZA EDEMEZSE BİLİNİZ Kİ TERÖR ÖRGÜTÜ İŞTE O ZAMAN HEDEFİNE ULAŞIR”

TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Her kim ki teröre gizli ya da açık destek veriyorsa, her kim ki terörü besliyor, koruyor yataklık ediyorsa, kim ki teröre müsamaha gösteriyor, terörün kanlı yüzünü örtmek, terör örgütünün insanlık dışı saldırılarını görmezden gelmek gibi bir gafletin içinde bulunuyorsa tamamı bilsinler ki; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nefesi her birinin ensesinde olacaktır'' dedi.

Başbakan Erdoğan, Başbakanlık Merkez Bina'daki terör toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bu ülkenin huzuruna, istikrarına kast edenlerin, yine aynı şekilde karşısında bu iktidarı ve bu milleti bulacaklarını söyledi.

Erdoğan, ''Her kim ki teröre gizli ya da açık destek veriyorsa, her kim ki terörü besliyor, koruyor yataklık ediyorsa, kim ki teröre müsamaha gösteriyor, terörün kanlı yüzünü örtmek, terör örgütünün insanlık dışı saldırılarını görmezden gelmek gibi bir gafletin içinde bulunuyorsa tamamı bilsinler ki; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nefesi her birinin ensesinde olacaktır. Terör örgütü nereden besleniyor, nereden destek alıyor, kim veya kimler tarafından teşvik ediliyorsa hepsinden mutlaka ama mutlaka bunun hesabı sorulacaktır'' diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, teröre karşı uluslararası mücadelede her zaman etkin bir rol oynayan Türkiye'nin, bu terör saldırısı karşısında da uluslararası toplumdan ve bütün ülkelerden tam ve mutlak bir dayanışma ve da aktif işbirliği beklediğini dile getirdi.

“TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BİRİLERİNİN MAŞASI OLDUĞUNU ÇOK NET OLARAK ORTAYA KOYMUŞTUR”

Özellikle iki konuya dikkati çekmek istediğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

''Birincisi, son dönemde yoğunluk gösteren terör faaliyetleri, terör örgütünün birilerinin maşası olduğunu çok net olarak ortaya koymuştur. Terör örgütü, Türkiye'nin huzuruna, kardeşliğine ve istikrarlı büyümesine kast eden odakların taşeronu olduğunu bu son olaylarla bir kez daha göstermiştir.

İkinci husus, terör örgütü bu son saldırılarla toplumu tahrik etmek, provokasyon yapmak, zihinleri bulandırmak ve milletin hassasiyetlerini kaşımaktan başka bir hedefi olmadığını da açıkça ortaya koymuştur.

Anne karnındaki bebeği katledecek kadar güzü dönen, sokaktaki 4 yaşındaki yavruyu katleden, cami imamlarını, ekmek parası için ter döken işçileri, masum sivilleri öldüren, öğretmen kaçıran, iş makinesi yakan, mühendis katleden, gösterilerde annelerin, gençlerin ölmesi için temennide bulunan, kendi mensuplarına karşı bile acımasızca şiddet uygulayan, kendi mensuplarını infaz eden ve bunu ailelerinden saklayan bir örgütün tahrik, tedhiş ve provokasyondan başka bir hedefi yoktur, olamaz.

Aziz milletime sesleniyorum: Bu elim, bu acı hadise karşısında kim ki öfkesine hakim olamaz, kim ki metanetini muhafaza edemezse biliniz ki terör örgütü işte o zaman hedefine ulaşır. Biz, millet olarak tarih boyunca defalarca yaptığımız gibi bu elim hadise karşısında da vakarımızı, metanetimizi, serinkanlılığımızı bozmayacağız. Demokrasinin, özgürlüklerin, insan hak ve hürriyetlerinin, terörün panzehiri olduğunu geçtiğimiz dönemde yaşayarak tecrübe ettik.''

Son Güncelleme: 20.10.2011 07:48
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TürkiyeBAŞBAKANERDOĞANörgütşehitSaldırıHakkariÇukurcaHain
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