Bunu Yapan İnsan Olamaz! 8 Aylık Hamile Kız Arkadaşını..

Hamile kız arkadaşını yakan Eren’e 14 yıl hapis cezası



Baba olmak istemediği için 8 aylık hamile kız arkadaşını yakarak öldüren 20 yaşındaki Eren Toben, 14 yıl hapis cezasına mahkum edildi.



Kan dondurucu cinayet geçtiğimiz yıl Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleşmişti. Eren Toben (20) isimli genç, Maria Peiner’i (19) 8 aylık hamile kız arkadaşını ‘alışverişe çıkıp bebek kıyafetleri alalım’ diyerek kandırdı. Eren, karnı burnunda kız arkadaşını okul arkadaşı Daniel Mueller’in de (20) yardımıyla Berlin’in dışında bulunan ormanlık bir alana götürdü. Maria’nın kafasına önce odun parçasıyla vuran Eren, ardından ekmek bıçağıyla hamile kızı bıçakladı. Daha sonra ise üzerine benzin dökerek karnında çocuğunu taşıyan sevgilisini ateşe verdi.





Berlin’de yaşanan bu korkunç cinayetin duruşmasında hakim karşısına çıkan iki suç ortağı 14’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakim Regina Alex, duruşma sırasında baba olmak istemeyen bu sebeple de 8 aylık hamile kız arkadaşını öldüren Eren Toben hakkında: “Onun için cinayet çözümdü. O mutlu, özgür olduğu, kontrolünde olan bir hayat istedi. O, Maria’nın kendisine olan sevgisini kullanarak hayatına mal olacak tuzağa sürükledi.” sözlerini sarf etti.





Maria’nın cesedi cinayetin ertesi günü ormanda yürüyen biri tarafından bulunmuştu. Bir sonraki gün gözaltına alınan suç ortakları, polisteki sorgularında birbirlerini suçlamış, Eren Toben’in parmak izleri, Maria’nın kömürleşmiş cesedinin yanında bulunan bıçağın kabzasında tespit edilmişti.



Duruşma sonrasında Maria’nın kardeşi basına yaptığı kısa konuşmada: “Umarım ailemiz bu kararla biraz olsun huzur bulur.” dedi.

Son Güncelleme: 22.02.2016 19:46