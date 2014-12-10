Bulgaristan'ın Güneyinde Sel

ÜLKENİN GÜNEYİNDEKİ AŞIRI YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU

TAŞAN TUNCA NEHRİNDE SU SEVİYESİ 431 SANTİMETREYE ULAŞARAK 50 YILLIK REKORUNU KIRDI

Bulgaristan'da günlerdir devam eden aşırı yağış ülkenin güneyindeki nehirlerin taşmasına sebep oldu.

Tunca ve Meriç nehirlerinde su seviyesinin yükselmesiyle taşkınlar meydana geldi. Tunca nehrinin Türkiye sınırına yakın Elhovo bölgesinde su seviyesi 431 santimetre olarak ölçüldü ve son 50 yıllık rekor kırılmış oldu.

Tunca'nın geçtiği bölgelerde bazı yerleşim yerlerinde birçok evin zemin katları su altında kaldı. Nehir üzerindeki Koprinka barajının dolması nedeniyle boşaltma vanalarının kontrollü olarak açıldığı öğrenildi.

Yetkililer, nehir taşkınları nedeniyle Kazanlık ile Eski Zağara kentleri arasında karayolunun geçici olarak trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Meriç nehrinin debisinin de yükseldiğini belirten yetkililer, yine Türkiye sınırına yakın bölgede nehrin su seviyesinin kritik sayılan 5 metreye yaklaştığını açıkladı.

Meteoroloji uzmanları, ülkenin güney bölgelerinde perşembe günü de sürecek yağışların cuma günü sona ereceğini belirtiyor.