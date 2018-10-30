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Bulgaristan\'da Sahte Pasaport Çetesi 5 Bin 600 Dolara Vatandaşlık Satmış

Lefkoşa, 30 Ekim 18 (.): Bulgaristan\'da binlerce kişiye sahte pasaport veren bir çete çökertildi. Bulgar pasaportu alanlar, diğer Avrupa Birliği ülkelerinde oturma ve çalışma iznine sahip oluyor.

Bulgaristan\'da Sahte Pasaport Çetesi 5 Bin 600 Dolara Vatandaşlık Satmış

Lefkoşa, 30 Ekim 18 (.): Bulgaristan\'da binlerce kişiye sahte pasaport veren bir çete çökertildi. Bulgar pasaportu alanlar, diğer Avrupa Birliği ülkelerinde oturma ve çalışma iznine sahip oluyor.

30 Ekim 2018 Salı 10:43
Bulgaristan\'da Sahte Pasaport Çetesi 5 Bin 600 Dolara Vatandaşlık Satmış
Lefkoşa, 30 Ekim 18 (.): Bulgaristan\'da binlerce kişiye sahte pasaport veren bir çete çökertildi. Bulgar pasaportu alanlar, diğer Avrupa Birliği ülkelerinde oturma ve çalışma iznine sahip oluyor.

Polisler soruşturma kapsamında Yurtdışı Bulgarlar Devlet Ajansı ofislerine baskın düzenledi. Yetkililer 20\'den fazla kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu. Zanlılar sahte pasaport karşılığında 5 bin 690 dolar almakla suçlanıyor.

Ajans çalışanlarının "AB üyesi olmayan komşu ülkelerin vatandaşlarına" pasaport satışı yaptığı açıklandı.

Bazı haberlere göre ajans haftada 30 civarında sahte pasaport veriyordu.

Savcılık zanlılara rüşvet, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlaması yöneltildiğini duyurdu.

(BBC/ID/FEZ)
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