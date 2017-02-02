Bulgaristan'da Komünist Rejimin Kurbanları Anıldı

KOMÜNİSTLERİN 72 YIL ÖNCE KURDUĞU HALK MAHKEMESİNİN İNFAZ ETTİĞİ 2 BİN 618 MUHALİF İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Sofya, 2 Şubat 17 : Bulgaristan'da 1944'te darbeyle iktidara gelen komünist rejimin infaz ettiği muhalifler anıldı.

Başkent Sofya'da, dün Berlin duvarından getirilen parçanın yanında kurulan "Komünizm Kurbanları Anıtı"na, infaz edilen 2 bin 618 muhalif anısına çelenk konuldu.

Bu yıl yedincisi düzenlenen anma törenine, eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi ve sağcı Reformcu Blok koalisyonu temsilcileri katıldı.

Törene, ayrıca eski komünist partisinin geçmişini reddetmeden siyasi geleneğini sürdüren Bulgaristan Sosyalist Partisi temsilcileri iştirak etti.

MUHALİFLER İNFAZ EDİLİP, TOPLU MEZARLARA GÖMÜLDÜ

Eski Başbakan Kimon Georgiev'in askeri darbeyle iş başına geldiği 1944'te kurulan Halk Mahkemesi, rejim muhaliflerine 3 ayda 135 toplu dava açarak, daha önce tutuklanan 28 bin 630 kişiyi yargılamıştı.

Mahkeme, sanıklardan 2 bin 618'ini toplu idama gönderirken, bin 126'sını da ömür boyu hapse mahkûm etmişti.

Aralarında eski milletvekili, avukat, subay, bakan ve kültür çevrelerinden kişilerin de bulunduğu muhalifler "düşman" ilan edilerek, 1 Şubat 1945'te kurşuna dizilmiş ve Sofya'da toplu mezarlara gömülmüştü.

Komünistler, infazları radyo kanalından naklen yayınlamıştı.

(AA/RU/FEZ)