Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Şubat 2017 Pazar 09:48

Bulgaristan’da Festival

Bulgaristan'ın Yambol şehrinde, kötü ruhların kovulması ritüelinin canlandırıldığı Yambol Maske (Kukerlandia) Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Bulgaristan'da Festival
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

MASKELERİNİ "KÖTÜ RUHLARI KORKUTMAK" İÇİN TAKTILAR

Yambol, 26 Şubat 17  (.): Bulgaristan'ın Yambol şehrinde, kötü ruhların kovulması ritüelinin canlandırıldığı Yambol Maske (Kukerlandia) Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Antik çağ geleneği olarak Trakya, Bulgaristan ve Yunanistan'da yaşayan Traklar'dan günümüze taşınan festivalde, maskeli ve renkli kıyafetli gruplar, baharın yaklaştığı günlerde kıştan kalan kötü ruhları uzaklaştırmaya çalışıyor.

Yambol Belediyesinin düzenlediği etkinlik kapsamında bir parkta toplanan gruplar, kötü ruhların maskeler ve çan sesiyle kovulmasını anlattıkları gösterilerini sergiledi.

El yapımı "kuker" maskeler ve üstlerindeki sayıca fazla çanlarla hünerlerini sergileyen grupların, Trak savaşçılarını temsilen giydikleri kıyafet ve çanlarla çıkardıkları sesler dikkati çekti.

Türkiye, Makedonya, Romanya, Yunanistan gibi çevre ülkelerden gelenlerin de ilgi gösterdiği festival çerçevesinde konser, sergi ve fotoğraf yarışmaları da düzenlendi.

(AA/GÖZ/ÖK)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de Festival Alanına Araba Girdi: 28 Yaralı ABD'de Festival Alanına Araba Girdi: 28 Yaralı
Öldürdüğü Çocuğun Cesedini Yerken Yakalandı Öldürdüğü Çocuğun Cesedini Yerken Yakalandı
ŞOK! Polis Arabasında Seks Skandalı ŞOK! Polis Arabasında Seks Skandalı
Afganistan'da Taliban Saldırısı: 10 Ölü Afganistan'da Taliban Saldırısı: 10 Ölü
Anne Babasına Söz Verdi! Anne Babasına Söz Verdi!
Fransız Siyasetçilerin Yolsuzluk Geçmişi Fransız Siyasetçilerin Yolsuzluk Geçmişi
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

ABD'de Festival Alanına Araba Girdi: 28...

Haberi Oku