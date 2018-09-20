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Bulgaristan Hükümetinde Üç Bakan Değişti

3 BAKANIN İSTİFASINI YETERLİ BULMAYAN MUHALEFET PARTİLERİ ERKEN SEÇİM TALEP ETTİ

Bulgaristan Hükümetinde Üç Bakan Değişti

3 BAKANIN İSTİFASINI YETERLİ BULMAYAN MUHALEFET PARTİLERİ ERKEN SEÇİM TALEP ETTİ

20 Eylül 2018 Perşembe 10:56
Bulgaristan Hükümetinde Üç Bakan Değişti

3 BAKANIN İSTİFASINI YETERLİ BULMAYAN MUHALEFET PARTİLERİ ERKEN SEÇİM TALEP ETTİ

 Bulgaristan hükümetinde istifa eden üç bakanın yerine önerilen isimler parlamentodan güvenoyu aldı.

Buna göre, Ekonomi Bakan Yardımcısı Aleksandar Manolev, Ulaştırma, Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Bakanı olurken İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Mladen Marinov İçişleri Bakanı, Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi milletvekili Petya Avramova ise Bölgesel Geliştirme Bakanı görevine getirildi.

Başkent Sofya’ya yakın Svoge'de 24 Ağustos'ta meydana gelen ve 17 kişinin ölümüne yol açan trafik kazasının ardından Ulaştırma Bakanı İvaylo Moskovski, Bölgesel Geliştirme Bakanı Nikolay Nankov ve İçişleri Bakanı Valentin Radev 31 Ağustos'ta istifa etmişti. Başbakan Boyko Borisov’a istifaları ileten Radev, bu kararın “siyasi bir sorumluluk taşıma ifadesi olduğunu” kaydetmişti.

3 eski bakanın GERB partisinden milletvekillikleri devam edecek.

Bu arada bakan değişiklikleri ile ilgili parlamentodaki oturumda söz alan ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) milletvekilleri, sadece 3 bakanın değil, tüm hükümetin görevi bırakması ve ülkenin erken seçime gitmesi gerektiğini savundu.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu muhalefetteki Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin lideri Mustafa Karadayı da “Bulgaristan’da devletçilik bugüne dek görülmemiş bir kriz içindedir. Göz boyaması bu üç istifa, hükümetin kaçınılmaz çöküşünü sadece bir süre erteleyecektir.” açıklamasında bulundu.

Son Güncelleme: 20.09.2018 14:40
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