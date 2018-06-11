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Bulgaristan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü!

Bulgaristan'ın Filibe kentinde Rus yapımı Mi-17 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Bulgaristan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü!

Bulgaristan'ın Filibe kentinde Rus yapımı Mi-17 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

11 Haziran 2018 Pazartesi 23:05
Bulgaristan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü!

Bulgaristan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü

Bulgaristan'ın Filibe kentinde Rus yapımı Mi-17 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR), ülkenin güneydoğusundaki Filibe kentine bağlı Krumovo Hava Kuvvetleri üssü bölgesinde Rus yapımı Mi-17 tipi askeri helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü duyurdu.

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Kazada helikopterdeki iki pilot hayatını kaybetti.

Helikopterin, halatla kurtarma eğitim çalışmalarına katıldığı kaydedildi.

Görgü tanıkları, aniden irtifa kaybeden helikopterin havaalanı yakınlarında yere çakıldığını ve alev aldığını belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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