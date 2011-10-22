Peşmergelerin verdiği istihbaratı değerlendiren ‘Bordo Bereliler’, Kuzey Irak’ta nokta operasyon yaparak, PKK’nın Hatfanin kampına girdi. ‘Bul, gir, imha et, terk et’ taktiğini uygulayan seçkin birliklere ‘Yarasa’ adı verilen her türlü hava koşulunda hareket yeteneğine sahip özel donanımlı Sikorsky’ler de eşlik ediyor.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ağırlığı yurtiçinde olmak üzere terör örgütü PKK’ya yönelik başlattığı kara operasyonunun Kuzey Irak ayağından dün önemli bir bilgi geldi. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Peşmerge güçlerinden ciddi şekilde istihbarat almaya başlayan ‘Bordo Bereliler’ Haftanin kampına girdi. Peşmerge istihbaratı TSK bu kez geçmişteki kara operasyonlarından daha farklı bir yöntem uyguluyor. Daha önce tank dahil kara zırhlı birlikleri ve piyade güçleri ile bölgeye giren TSK, bu kez nokta operasyon yapan, ‘Bordo Bereliler’ olarak bilinen seçkin özel birliklere ağırlık verdi.

Bordo Bereliler PKK unsurlarına karşı ‘Bul, gir, imha et, terk et’ taktiğini uyguluyor. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın hem Kürdistan Bölgesel Başkanı Mesud Barzani ile yaptığı telefon görüşmesinde, hem de Türkiye’ye özel temsilcisi olarak gönderdiği yeğeni Neçirvan Barzani ile önceki günkü buluşmasında gündeme gelen “Peşmerge devreye girmeli” anlayışı da hayata geçmeye başladı. Uludere’den Kuzey Irak’a giren Bordo Bereliler, Peşmerge’nin verdiği istihbarat ve sıcak temas desteğiyle dün sabaha karşı Haftanin kampına girdiler ve teröristlere ağır zayiat verdirdiler. Bordo Bereliler, Peşmerge dışında insansız hava araçlarından (İHA) gelen istihbaratları da değerlendirerek nokta operasyon yapıyor.

Özel birlikler için modernize edilen, gece ve her türlü hava koşullarında hareket yeteneğine sahip, makineli tüfekle donatılmış, gelişmiş radar ve indirme yapmak için vinç sistemine sahip ‘Yarasa’ isimli Sikorsky helikopterleri de nokta operasyonlarda etkili rol oynuyor. Sınır ötesinde birkaç nokta Genelkurmay Başkanlığı da önceki gün harekâtla ilgili yaptığı açıklamanın bazı medya organlarınca, ‘22 taburla Kuzey Irak’a girildiği’ yönündeki haberleri düzeltme ihtiyacı duydu.

Genelkurmay dün şu açıklamayı yaptı: “20 Ekim 2011 tarihinde yapılan açıklamada, yurt içinde ve yurt dışında 5 ayrı noktada 22 tabur ile operasyonların devam ettiği belirtilmiştir. Kara ve hava operasyonlarının büyük bir bölümü yurt içinde, ağırlıklı olarak Çukurca bölgesinde sürdürülürken Irak Kuzeyinde, sınır ötesinde birkaç noktada kara ve hava harekâtına devam edilmektedir.”