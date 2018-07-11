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Bugün Srebrenitsa soykırımının 23. yıldönümü...

Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki tarihi Mostar Köprüsü'nden Srebrenitsa soykırımında yaşamını yitiren kurbanlar anısına

Bugün Srebrenitsa soykırımının 23. yıldönümü...

Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki tarihi Mostar Köprüsü'nden Srebrenitsa soykırımında yaşamını yitiren kurbanlar anısına

11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:28
Bugün Srebrenitsa soykırımının 23. yıldönümü...

Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki tarihi Mostar Köprüsü'nden Srebrenitsa soykırımında yaşamını yitiren kurbanlar anısına "sessiz atlayış" yapıldı.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımının 23. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında tarihi köprüden atlayış düzenlendi.

İzleyicilerin alkış tutmadan takip ettiği sessiz atlayış, Srebrenitsa'nın Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilip soykırımın gerçekleştirildiği 11 Temmuz 1995'in 23. yıl dönümünde yerel saatle 11.07'de yapıldı.

MOSTARİ Dalgıç Kulübü üyesi Ermin Saric'ın yaptığı atlayış öncesinde Srebrenitsa kurbanlarının masumiyetini temsil eden çiçekler, Neretva nehrine bırakıldı.

Saric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Srebrenitsa'nın unutulmaması ve tüm nesillerin bunu hatırlaması gerektiğini vurgulayarak, atlayışını savaş kurbanlarına ve savaşta hayatını kaybeden askerlere adadığını ifade etti.

Mostari kulübü temsilcisi Sasa Orucevic de söz konusu etkinliğin her yıl gerçekleştiğini ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade ederek Srebrenitsa'nın unutulmamasını ve böyle bir olayın bir daha hiçbir yerde tekrarlanmamasını umduğunu dile getirdi.

BUGÜN 35 KURBAN DEFNEDİLECEK

Soykırımın 35 kurbanı daha bugün kılınacak cenaze namazının ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek.

Kimlik tespiti yapılan 35 kurbanın toprağa verilmesinin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı’na defnedilenlerin sayısı 6 bin 610’a yükselecek. Bu yıl defnedilecek kurbanların en genci 16 yaşındayken öldürülen Vesib İbric, en yaşlısı ise 71 yaşındaki Sahin Halilovic olacak.

Potoçari Anıt Mezarlığı'ndaki cenaze namazı ve anma törenine farklı ülkelerden binlerce ziyaretçi katılıyor.

 

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Son Güncelleme: 11.07.2018 17:09
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