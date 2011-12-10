Bugün Dünya İnsan Hakları Günü

Dünya İnsan Hakları Günü, bugün kutlanıyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun hazırladığı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 63 yıl önce 10 Aralık 1948'de, BM Genel Kurulu'nun Paris'te yapılan oturumunda kabul edildi. Bildirinin imzalandığı 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor.

KİHÖDER

Kıbrıs İnsan Hak ve Özgürlükler Derneği (KİHÖDER) Başkanı Hasan Dede Tarhan, İnsan Haklar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, KKTC’de insan hakları ihlalinin önlenmesinde yeterli başarının elde edilemediğini savundu.

“Hala karakollarda, cezaevinde işkenceler yapılmakta; trafikte, günlük yaşamımızda onlarca İnsan hakları ihlalleri yaşanmaktadır” iddiasında bulunan KİHÖDER Başkanı Tarhan, gerekli diyaloglar yapılıp uzman görüşü alınmadan çıkarılan yasaların da sorunu çözücü olmaktan çok uzak olduğunu ileri sürdü.

İlk ve orta dereceli okullarda temel insan hakları derslerinin okutularak gençlerin insan hakları alanında bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen

KİHÖDER Başkanı Tarhan, şöyle dedi:

“Kolluk kuvvetleri ve Cezaevi görevlilerinin mutlaka insan hakları alanında evrensel normlarda insan hakları ile ilgili eğitim verilmelidir.

Biz sivil toplum örgütleri daha fazla projeler yaparak, bütün bireyler üzerinde İnsan hakları alanında farkındalık yaratmak zorundayız.

Bireyler, sivil toplum örgütleri, medya, yasama ve yürütme insan hakları alanında adeta bir seferberlik yaparak, daha yaşanır ve insan haklarına saygılı bir toplum yaratmak zorundayız.”

Yurttaşlık bilinci gelişmiş hukukun üstünlüğüne inanan, insan haklarına saygılı bireyler yetiştirerek ülkede daha huzurlu geleceğin hazırlanabileceğini dile getiren Tarhan, bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.