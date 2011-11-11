Bugün alarmı 11.11’e ayarlayın

Bugün 12 haneli palindrom günü. 11 Kasım 2011 ve özellikle de saatler 11’i 11 geçeyi gösterdiğinde, buna bir de 11’inci saniyeyi eklerseniz, ortaya şöyle bir tarih ve saat çıkıyor: 11.11.11-11.11.11.

Tekrar eden 1’lerden oluşan 12 haneli palindrom, takvim gereği, her yüzyılda bir kere denk gelebiliyor. Başka bir deyişle, ortalama ömür uzunluğu düşünülürse, bir insanın böyle bir palindromu hayatı boyunca iki kez yaşaması, en azından bugünkü teknolojik imkanlarla, mucize sayılıyor.

Geçtiğimiz yüzyılda, yani 1911’de 1-1-1-1-1-1 palindromu cumartesi gününe denk gelmişti. Palindrom konusunda çalışmalar yapan Portland Üniversitesi’nden Prof. Aziz İnan’a göre bugüne denk gelen bu efsanevi palindromu, bir sonraki yüzyılda, yani 2111 tarihinde çarşamba günü yaşayacağız.