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Budist tapınağında şok iddia: Rahibelerin zihnini kontrol ederek…

Çin'in başkenti Pekin'deki budist Longquan Tapınağı'nın başrahibi Abbot Şueçeng'in, "zihinlerini kontrol altına aldığı rahibeleri cinsel ilişkiye zorladığı" öne sürüldü.

Budist tapınağında şok iddia: Rahibelerin zihnini kontrol ederek…

Çin'in başkenti Pekin'deki budist Longquan Tapınağı'nın başrahibi Abbot Şueçeng'in, "zihinlerini kontrol altına aldığı rahibeleri cinsel ilişkiye zorladığı" öne sürüldü.

03 Ağustos 2018 Cuma 13:22
Budist tapınağında şok iddia: Rahibelerin zihnini kontrol ederek…

Asıl adı Fu Ruilin olan Çin Budistler Birliği ve Çin Budist Akademisi Başkanı Şueçeng ise tapınaktaki iki rahibin hükümete gönderdiği raporda yer alan iddiaları reddetti.

Tapınaktan yapılan açıklamada ise şikayetçi rahiplerin gerçekleri çarpıtarak Şueçeng’i karalamaya çalıştığı öne sürülerek iddialarla ilgili soruşturma başlatılması istendi.

Çin’in Twitter’ı kabul edilen sosyal paylaşım sitesi Weibo’da bir milyondan fazla takipçisi bulunan 51 yaşındaki Şueçeng, hükümete siyasi danışmanlık da yapıyor.

Rahiplerin raporunda, Şueçeng’in cinsel içerikli mesajlar gönderdiği rahibeleri ilişkiye zorladığı öne sürülüyor.

Raporda, başrahibin kendisiyle cinsel ilişkiye girmeleri için en az altı rahibeyi tehdit ettiği, bunlardan dördünün Şueçeng’e karşı koyamadığı savunuldu.

İnternete sızan 95 sayfalık raporda rahibin mesajlarıyla “kadınların zihinlerini kontrol altına aldığı” ve seksin “Budist doktrinleriyle ilgili çalışmalarının parçası olduğunu” söylediği iddia ediliyor.

Rahibelerden biri Haziran’da, Şueçeng’in cinsel saldırısına uğradığını söyleyerek polise başvurdu.

Raporu kaleme alan rahipler, Aralık 2017’de Pekin’de bir rahibeye gönderilen cinsel içerikli mesajları gördükten sonra inceleme başlattıklarını belirtti.

‘TAPINAK ŞUEÇENG’İN BÜYÜSÜ ALTINDA’

Raporda, “Longquan tapınağı Şueçeng’in büyüsü altında. Budist imparatorluğuna hizmet etmeleri için öğrencilerini manipüle ediyor” denildi.

Çin’de devlet kontrolündeki Global Times gazetesine göre, hükümete yakın bir kaynak Şueçeng’in poliste sorgulandığı ve daha sonra serbest bırakıldığını söyledi.

İnternette ve Çin’deki sosyal medya platformlarında dolaşan raporun bazı bölümlerinin silindiği ya da sansürlendiği belirtiliyor.

Raporu kaleme alan rahiplerden biri olan Şianqi, BBC’ye “Raporun nasıl sızdığını bilmiyorum. Yayınlama niyetim yoktu” dedi.

Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein’in onlarca kadına tecavüz ve cinsel tacizle suçlanmasının ardından sosyal medyada başlatılan #MeToo (#SenDeAnlat) hareketiyle çok sayıda cinsel saldırı iddiası gündeme gelmişti.

Çin sosyal medyasında da benzer bir kampanya yürütülüyor. Bu çerçevede rahip Şueçeng, cinsel tacizle suçlanan en üst düzey isimlerden biri oldu.

Ülkede Ocak’ta sosyal medyadaki cinsel taciz iddialarının ardından bir profesörün işine son verilmişti.

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