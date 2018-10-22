banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94682
ALTIN
222.796
DOLAR
5.6803
STERLİN
7.3519
EURO
6.5153
Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığı kaldırıldı!
ÇALUDA’NIN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Mutfaktan yiyecek çaldı, tutuklandı
MUTFAKTAN YİYECEK ÇALDI, TUTUKLANDI
10 bin TL’ye serbest
10 BİN TL'YE SERBEST
banner282

Bu yüzden hayatını kaybetti!

Şok..

Bu yüzden hayatını kaybetti!

Şok..

22 Ekim 2018 Pazartesi 21:40
Bu yüzden hayatını kaybetti!

Kalça kaldırma ameliyatından sonra hayatını kaybetti

Brezilya'nın en büyük şezlong firmasının sahibi 25 yaşındaki Fernanda de Assis, bir klinikte yaptırdığı kalça kaldırma operasyonundan birkaç gün sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

Genç kadın operasyonu yaptırdıktan bir kaç gün sonra nefes alamama, el ayaklarını hareket ettirememe ve vücudunda oluşan morluklar şikayeti ile Rio'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda bir kaç gün tedavi altında tutulan Fernanda de Assis hayatını kaybetti.

EŞİ DEFALARCA UYARDI

Fernanda de Assis'in 27 yaşındaki kocası Alex Fernando, karısını defalarca estetik ameliyatlar yapmaması konusunda uyarmasına rağmen kendisini ikna edemediğini söyledi.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz Sinema Devi Suudi Arabistan Projesini Durdurdu
İngiliz Sinema Devi Suudi Arabistan Projesini Durdurdu
Ryanaır'de Irkçılık Cezasız Kaldı
Ryanaır'de Irkçılık Cezasız Kaldı
Yunanistan'da Liseliler Eğitim Bakanı'nın Makamını Bastı
Yunanistan'da Liseliler Eğitim Bakanı'nın Makamını Bastı
Meksika'da Willa Kasırgası Alarmı
Meksika'da Willa Kasırgası Alarmı
Rusya, Abd’den “nükleer Anlaşma” Açıklaması Bekliyor
Rusya, Abd’den “nükleer Anlaşma” Açıklaması Bekliyor
Etiyopyalı hastanın midesinden 120 adet çivi çıktı
Etiyopyalı hastanın midesinden 120 adet çivi çıktı
Almanya’dan Ab Ülkelerine
Almanya’dan Ab Ülkelerine "suudi Arabistan’a Silah İhracatını Durdurun" Çağrısı
Kanada'da Deprem
Kanada'da Deprem
Mark Twain Ödülü Julia Louis-dreyfus'a Verildi
Mark Twain Ödülü Julia Louis-dreyfus'a Verildi
7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar!
7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim