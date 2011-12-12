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Bu Yiyecekler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor

Bahsedeceğimiz 8 yiyecek ile yaşlanmayı durduramazsınız elbette ama yavaşlatabilirsiniz! Ne kadar geç o kadar

Bu Yiyecekler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor

Bahsedeceğimiz 8 yiyecek ile yaşlanmayı durduramazsınız elbette ama yavaşlatabilirsiniz! Ne kadar geç o kadar

12 Aralık 2011 Pazartesi 08:25
Bu Yiyecekler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor
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Bahsedeceğimiz 8 yiyecek ile yaşlanmayı durduramazsınız elbette ama yavaşlatabilirsiniz! Ne kadar geç o kadar iyi! İşte, mucizevi 8 yiyecek...


Bazı yiyeceklerin yaşlanmayı geciktirdiği ispatlandı. Doğru beslenerek yaşlanmayı geciktirmenin sırrı onlarda!

Bakalım dolabımızda sürekli bulundurmamız gereken bu besinler hangileri?

Kuru erik

Amerika’da yapılan bir araştırmanın sonucunda yaşlanmayı ve kanseri önleyen yiyecekler arasında kuru erik birinciliği kapmış. Bütün meyvelerin antioksidan güçleri göz önünde bulundurulduğunda kuru eriğin kandaki zararlı serbest radikalleri en iyi temizleyen meyve olduğu ortaya çıkmış. Uzmanlar her gün bir avuç kuru eriğin yaşlanmayı geciktirdiğinin altını çiziyorlar.

Brokoli

Brokoli, içeriğinde bulunan gluko-sinolat sayesinde oldukça sağlıklı ve yaşlanmayı da bir o kadar geciktirici bir sebzedir. Bahsettiğimiz gluko-sinolatlar yaşa bağlı kanserlerin riskini azaltmaya yarar. Brokoli, aynı zamanda bir antioksidandır. Yani hücre zarlarına ve hücre DNA sına zarar veren serbest radikalleri zararsız hale getirir. Dolayısıyla gençlik dostu sebzelerin başında gelir.

Soya sütü

Soya sütü soya fasülyesinin zengin içerikli sütüdür. Soya sütünün mucizesi ise içeriğinde bulunan izoflavonlar. Bu içerik, kadınların menopoz döneminde en büyük sorunu olan kemik erimesi riskini azaltıyor. Tamamen doğal olan bu maddeler aynı zamanda menopoz sonrası kadınlara uygulanan östrojen hormonunun yerine geçebilecek potansiyel taşıyor.

Ayçekirdeği

Yaşlanma karşıyı vitaminler arasında en etkili olan E vitaminidir. Ayçekirdeği de E vitamini açısından en zengin besinler arasında yer alır. Ayrıca güçlü bir antioksidan olan selenyum da ayçekirdeğinde bolca bulunur. Kalp ve sinir hastalıklarına da faydalı olan ayçekirdeği aynı zamanda beden ve zihin yorgunluğunu da gideriyor.

Soğan

Sarı, ve hatta özellikle kırmızı taze soğanın içeriğinde yüksek oranda kersetin bulunuyor. Kersetin olarak adlandırılan flavanoidler, fiziksel yorgunluk sonucu gerçekleşen bağışıklık sisteminin çökmesini belli ölçüde engelleyebiliyor. Aynı zamanda ciltte elastikiyet kaybı ve romatizma, kireçlenme gibi yaşa bağlı rahatsızlıkları da önlemeye yardımcı oluyor.

Pazı

Pazı, gözlerimin yaşlanma sonucu maruz kaldığı zararları minimuma indirger. Çünkü yapraklarında, gözleri yaşlanmanın etkilerinden koruyan karotenoid maddesi bulunur. Ayrıca yaşlanma karşıtı vitaminlerden E vitaminini de içeren pazı, kansızlığı da önler ve vücuda kuvvet verir.

Kırmızı biber

Betakaroten içerikli kırmızı biber, özellikle bir de acıysa, en iyi C vitamini kaynaklarından biridir. C vitamini kolajen seviyesini ve cildin elastikiyetini korumakta oldukça etkili bir vitamindir. Tüm bunlar yaşlanmanın da belirtileri olduğundan, kırmızı biber bu belirtileri minimuma indirgememizi sağlıyor.

Kurubaklagiller

Kurufasulye, nohut, bakla, bezelye, mercimek, yeşil fasulye, soya ve yulafta bol miktarda bulunan saponinler, antioksidant etki göstererek hücrelerdeki DNA mutasyonlarını önleyerek antikanserojen etki gösteriyorlar. Bu yüzden kurubaklagilleri sıklıkla tüketmek gerekiyor.

Son Güncelleme: 12.12.2011 08:25
Anahtar Kelimeler:
BrokoliYiyecekler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor Kuru ErikSoya SütüSoğanKırmızı Biber
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