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06 Şubat 2017 Pazartesi 20:02

Bu Tavuğun Tanesi 9 Bin 500 Lira!

Bu Tavuğun Tanesi 9 Bin 500 Lira!
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Bu Tavuğun Tanesi 9 Bin 500 Lira!
Kafasından iç organlarına kadar her yeri simsiyah olan 'Ayam Cemani' cinsi tavuklar sahibini zengin ediyor.

Endonezya’da yetişen ve vücudundaki melanin sorunu nedeniyle ibiğinden ayağına hatta iç organlarına kadar her yeri siyah olan “Ayam Cemani” cinsi tavuklar büyük ilgi görüyor. Bu ilgiyle birlikte fiyatları da her geçen gün artmaya devam ediyor.
Endonezya kökenli Ayam Cemani cinsi tavuklar, simsiyah renkleriyle dünyanın ilgisini çekmeye ve gün geçtikçe yaygınlaşmaya devam ediyor.
Genetik bir mutasyon yüzünden vücutlarındaki tüylerden, iç organlarına kadar siyah olan bu tavukların sadece yumurtaları ve kanları normal tavuklarla aynı renkte.

Gizmodo adlı tasarım, teknoloji ve bilimsel haber sitesinin haberine konu olan cinsi tavukları, ABD’de yetiştiren Paul Bradshaw “Görünüşleri dolayısıyla, günümüzün en Moda tavuğu Ayam Cemani. Büyülü bir görünüşleri var.
Güneş ışığının altındayken, kapkara tüylerinin arasında mor ve yeşil yansımalar göze çarpıyor” dedi.
“Bu siyahlığın sebebi Asya’da ortaya çıkan ve zamanla Avrupa’ya da gelen bir çeşit gen mutasyonu” ifadelerini kullanan Bradshaw “Bu mutasyon, Ayam Cemani’lerin normal bir tavuktan on kat daha fazla melanin üretmesine neden oluyor” şeklinde konuştu.

Bilim insanları, insan derisinde, saçında ve beynin bazı bölgelerinde de bulunan koyu renkli pigmentler olan melaninlerin fazlalaşması anlamına gelen ve “fibromelanos” adıyla anılan bu genetik durumun herhangi bir zararı bulunmadığını kaydetti.
Tavukları 2 kilo, horozları ise 2.5 ila 3 kilo arasında olan bu nadir ırkın, bir dönem ABD’de 2 bin 500 dolardan satıldığı öğrenildi.
Ayam Cemani’lerin ana vatanı Endonezya’da büyülü olduğuna yönelik inanışın bulunduğu, 12’nci yüzyıldan beri Endonezya efsanelerinde yer aldığı kaydedildi.

Zenginler tarafından beslenen bu kömür renkli tavukların, sahibine daha çok servet ve güç getirdiği, kimi zaman ise iyi şans işareti olarak yorumlandığı öğrenildi.


 
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