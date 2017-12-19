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Bu Selfie Yüzünden Ölüm Tehditleri Alıyor

Bu Selfie Yüzünden Ölüm Tehditleri Alıyor

19 Aralık 2017 Salı 23:29
Bu Selfie Yüzünden Ölüm Tehditleri Alıyor
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Kasım ayında ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen 2017 Kainat güzellik yarışmasında İsrailli yarışmacı ile fotoğraf çekerek paylaşan Irak temsilcisi Sarah Eedan ülkesinde ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

ABD’de Kasım ayında düzenlenen Miss Universe 2017 kainat güzellik yarışmasında İsrail’i temsil eden Adar Gandelsman ile birlikte fotoğraf çektiren ve sosyal medyada paylaşan Irak temsilcisi Sarah Idan CNN International’a konuştu.

Ülkesinde siyasilerden ve halkın bazı kesiminden kendisi ve ailesine yönelik ölüm tehditleri aldığını açıklayan Eedan, böyle bir tepkiyi beklemediğini açıkladı. “İnternette yapılan tehditleri gördüğümde hemen ailemi aradım ve Irak’ı terk etmelerini söyledim” diye konuşan Idan, fotoğrafı kaldırmadığı takdirde bazı hükümet yetkililerinin kendisini ünvanını geri almakla tehdit ettiğini de söyledi.

Son Güncelleme: 20.12.2017 00:37
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