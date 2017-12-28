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Bu Saç Tıraşı Berberi Hapse Gönderdi

Bu Saç Tıraşı Berberi Hapse Gönderdi

28 Aralık 2017 Perşembe 22:59
Bu Saç Tıraşı Berberi Hapse Gönderdi
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ABD'de bir berber, 22 yaşındaki müşterisinin saçını öyle bir kesti ki, hapis cezası aldı. Khaled Şabani isimli berberin, müşterisinin kulağını kestiği ve "Adam yaralamaktan" yargılanacağı belirtildi.

ABD, çılgın berberi konuşuyor. Wisconsin’de yaşanan olayda mekanda tartışma yaratan berber ve müşterisi kavgaya tutuştu. Önce müşterinin kulağını yanlışlıkla kestiği için başlayan tartışma daha sonra alevlendi.

Fakat tartışma sırasında müşterisinin koltuktan kalkmasına izin vermeyen çılgın berber, tıraş makinesini en kısa kesime ayarladıktan sonra başının tam ortasından saçı adeta kazıttı. 22 yaşındaki müşteri yaşananların ardından polise giderken, 46 yaşındaki berber gözaltına alındı.

Khaled A. Şabani isimli berberin olay çıkarmaktan ve silahla adam yaralamaktan suçlandığı ve yakında hakim karşısına çıkacağı açıklandı. Wisconsin polisi, Şabani’nin müşterisinin kulağını yanlışlıkla kestiğini söylediğini aktardı.

Son Güncelleme: 29.12.2017 00:09
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