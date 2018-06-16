Bu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!

Altın denince aklımıza ilk gelen şey takı oluyor ama ABD'nin New York kentinde bir restoranın menüsüne koyduğu 'Altın soslu tavuk kanadı' büyük ilgi görüyor.

Ainsworth isimli restoranın menüsündeki altın soslu tavuk kanadı, farklı tatlar denemek isteyenlerin yeni gözdesi oldu.

Marine edilen tavuk kanatları kızartıldıktan sonra 24 ayar altın sosuyla kaplanarak servis ediliyor.

10 kanatlık porsiyonun fiyatı 45 dolar (201 lira). 20 kanatlık porsiyon ise 90 dolara (402 lira) satılıyor.

Restoran müdürü Brian Mazza 24 ayarlık tavuk kanatlarını, 'Daha önce görmediğiniz ve tatmadığınız bir lezzet yaratmak istedik' diye açıklıyor.