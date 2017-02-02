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02 Şubat 2017 Perşembe 16:26

Bu Oyun Çocukları İntihara Sürüklüyor

Bu Oyun Çocukları İntihara Sürüklüyor
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Bu Oyun Çocukları İntihara Sürüklüyor
Kırgızistan’da internet üzerinde oynanan 'mavi balina' oyununun gençleri intihara sürüklediği ifade ediliyor.

Kırgızistan’da gençler arasında internet ortamında oynanan 'mavi balina' oyunu giderek yaygınlaşıyor. İçişleri Bakanlığı açıklamasında, 2 intihar vakası görüldüğünü ve bu iki çocuğun da mavi balina adlı oyunu oynadığı ifade edildi. Bakanlık açıklamasında, aileleri bu konuda uyardı.
İnternet üzerinde online oynanan oyunda, kullanıcıya çeşitli görevler veriliyor. Görevleri yerine getirilemeyen kullanıcılara "öl nasıl olsa yeniden doğacaksın" telkinleri yapıldığı ifade ediliyor.


 
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