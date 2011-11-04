Bu nasıl soru!

Yargıtay 14. Ceza Dairesi, Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 26 sanığa, '15 yaşından küçük kızla rızasıyla birlikte olmak' suçundan 4 yıl 2 ay ceza veren kararının bir bölümünü onamıştı. Daire, bazı sanıklara verilen cezaların yarı oranında artırılması gerektiğini belirterek, bazı sanıklar yönünden ise kararı bozmuştu. Dairenin gerekçeli kararı tamamlandıktan sonra dosya yerel mahkemeye gidecek. Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın bozma kararına uyarsa bazı sanıklara daha fazla ceza verilebilecek. Mahkemenin ilk kararında direnmesi durumunda dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu gündemine gelecek. Ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dairenin kısmi bozma kararına itiraz ederek dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşıma ihtimali de bulunuyor. Başsavcılık, 14. Ceza Dairesi'ne gönderdiği tebliğnamede yerel mahkeme kararının onanmasını istemişti. Hukuk kaynakları, Yargıtay'ın kısmi bozma kararı nedeniyle, suç tarihi 2002 olan davanın zaman aşımına uğrayacağını belirtiyor.



O RAPOR YOK SAYILMALI

Bu süreçte, en çok tartışılan nokta ise, olay tarihinde 13 yaşında olan N.Ç.'nin, sanıklarla "kendi rızasıyla birlikte olduğu" kanaatine varılması oldu. Bu sonuca dayanak olan Adli Tıp raporunu, 4'üncü İhtisas Kurulu hazırladı. Fakat o tarihlerde, kurulda bir çocuk psikiyatristi yoktu. Kuruma, ilk defa 2008'de çocuk psikiyatristi atandı. Bu isim, Doç. Dr. Ayten Erdoğan'dı. Erdoğan, N.Ç. ile ilgili adli tıp raporlarının yok sayılması gerektiğini belirterek, "Çocuk psikiyatristi olmadan böyle bir karar alınması beni öfkelendiriyor. Ne demek kendi rızasıyla ilişkiyi kabul etmiş? Çocuk ilişkiyi nereden bilecek? Hâkim raporu ciddiye almamalıydı. Uzmanı olmayan yerden alınmış rapor. N.Ç.'nin suçu ne ki çocuğa 'ahlaki kötülüğün farkında' raporu vermişler? Bu kurul Hüseyin Üzmez olayında da yanlış raporlara imza atmıştı" dedi.



PEDAGOGSUZ SORGU

N.Ç.'nin avukatlarından İHD Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir de, "Zorla alıkoyma suçu zaman aşımına uğradı. Bu nedenle dosya şu anda AİHM'de. Yargıtay'ın kararı sonrası, dosyanın tamamını AİHM'ye taşıyacağız. Yaşanan son gelişmeleri de AİHM'yle paylaşmak durumundayız. Adli Tıp Kurumu'nun raporu hazırlanırken çocuk psikiyatristinin olmaması da, Mardin'deki hâkimin N.Ç.'ye tecavüzün tarifini yaptırması da delil olarak sunulacak. Hâkim, N.Ç.'nin ifadesini alırken duruşma salonunda pedagog ve psikolog yoktu. Pedegog ve psikolog olmadan bu küçük kızın ifadesi nasıl alınır? N.Ç. anlatıyordu 'Şöyle yaptılar, böyle yaptılar' diye. Hâkim bunlar yetmezmiş gibi 'Nasıl hareket yaptılar. Göstererek, tarif ede ede anlat' diyordu. Bu kız daha kaç kez travma geçirecek?" diye konuştu.