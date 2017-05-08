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08 Mayıs 2017 Pazartesi 18:37

Bu Köye Taşınan Para Kazanacak!

Bu Köye Taşınan Para Kazanacak!
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İtalya'daki Bormida köyüne taşınanlar 2 bin euro kazanacak
İtalya’nın ücra köylerinden Bormida’da belediye, nüfustaki düşüşü engellemek amacıyla köye taşınacak herkese 2 bin euro öneriyor.

İtalya'da nüfus kaybı sorunu yaşayan bir beldenin "hayalet kasabaya" dönüşmesini engellemek için, buraya yerleşeceklere 2 bin euro ödenmesi planlanıyor.
Kuzeydeki Liguria bölgesinde yer alan Bormida'da, nüfus yaşlanması ve iş imkanlarının kısıtlılığı gibi nedenlerle nüfus kaybı ciddi bir soruna dönüştü.
Nüfusu 400'ün altına inen Bormida'nın tamamen terk edilmiş bir beldeye dönüşmesini engellemek için Belediye Başkanı bir teşvik programı hazırladı.

Birçok ülkeden mesaj geldi
Belediye Başkanı Daniele Galliano, ikametgahlarını buraya taşıyacak kişilere ev satın almaları ya da kiralamaları karşılığında 2 bin euro ödeme yapmayı planladığını duyurdu.
Bormida'da belediyeye ait evlerin de büyüklüklerine göre 50-120 euro arası, İtalya standartlarına göre çok düşük olan ücretlerle kiraya verilmesi planlanıyor. Ev satın alacaklara ise düşük ücretlerin yanı sıra vergi kolaylıkları da öneriliyor.

Bu teşvik paketi henüz belediye meclisinden onay almasa da Başkan Galliano'nun Facebook hesabına talep yağmaya başladı. Galliano'ya yalnızca İtalya'dan değil, Hindistan, Kanada ve ABD gibi birçok ülkeden de mesaj geldi.

"Mütevazı da olsa bir iş garantisi verirseniz sorun yok"
Kimileri hemen Bormida'ya taşınmaya hazır olduğuu söylerken kimileri de buradaki iş imkanlarını sorgulamaya başladı. Bir Facebook kullanıcısı Galliano'ya, "Sevgili Belediye Başkanı, Bormida'ya taşınmaya hazırım, üstelik 2000 euro'dan da vazgeçebilirim. Fakat havayla beslenemem. Bir ailem, iki küçük çocuğum var. Eğer bana, mütevazı da olsa bir iş garantisi verirseniz sorun yok. (ciddiyim)" diye yazdı.
Öte yandan Bormida'ya taşınmaya niyetlenenlere yerel halktan, ancak stresten uzak, sakin, doğal bir yaşamı tercih edenlerin burada mutlu olabilecekleri uyarısı geldi. Denizden 420 metre yükseklikteki bu ücra beldenin doğası ve yemekleri güzel olsa da "yapılacak pek bir şey olmadığının" da dikkate alınması tavsiye edildi.
İtalya'da geçen yıl yayımlanan bir raporda, nüfus yaşlanması ve iş sebepli göç gibi nedenlerle 2430 köy ve kasabanın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilmişti.


 
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