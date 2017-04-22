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22 Nisan 2017 Cumartesi 19:57

Bu Halde Bulundu!

Bu Halde Bulundu!
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Anne ölüme terk etti! Bebek 3 gün sonra topraktan canlı çıktı
Güney Afrika’da yeni doğan küçük bir bebek toprak altından canlı çıkarıldı. Annesi tarafından toprağa canlı canlı gömülen bebeğin 3 gün boyunca orada kaldığı belirlendi.

Toprak altından gelen bir ağlama sesi… Bölgeden geçen bir fabrika işçisi tarafından duyuldu. Sesi takip eden işçi, üstü tahtalarla gizlenmiş halde toprak altında ufak bir erkek çocuk buldu.

Ölüme terk edilen bebeğin annesinin kazdığı küçük bir mezara bıraktığı ortaya çıktı. Yakalanan anne polise ailesinden korktuğu için bebeğini toprağa gömdüğünü söyledi.

Kadın dört yaşında bir çocuğu olduğunu ikinciyi ailesinin istemeyeceğini belirtti. Bebek hastanede tedavi altına alındı. 25 yaşındaki anne hakkında ise soruşturma açıldı.

 
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