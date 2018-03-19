Bu gorili görenler gözlerine inanamıyor!

ABD’de Philadelphia hayvanat bahçesindeki bir goril, son günlerde paylaşılan bir görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Videoda Louis adlı gorilin iki ayak üzerinde rahatlıkla yürüdüğü görülüyor.

ABD’de Philadelphia hayvanat bahçesindeki bir goril, son günlerde paylaşılan bir görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Videoda Louis adlı gorilin iki ayak üzerinde rahatlıkla yürüdüğü görülüyor.

Bu durumun çok yaygın olmamakla beraber nadir de olsa görülebildiğine dikkat çeken gorilin bakıcıları, Louis’nin genel olarak elleri yiyecekle doluyken ya da yerler çamurlu olduğunda bu şekilde davrandığını söyledi