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Bu da New York baharı

ABD’de sosyal adaletsizliği ve finans sisteminin yol açtığı haksızlıkları protesto etmek amacıyla başlatılan..

Bu da New York baharı

ABD’de sosyal adaletsizliği ve finans sisteminin yol açtığı haksızlıkları protesto etmek amacıyla başlatılan..

11 Ekim 2011 Salı 07:42
Bu da New York baharı
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ABD’de sosyal adaletsizliği ve finans sisteminin yol açtığı haksızlıkları protesto etmek amacıyla başlatılan “Wall Street’i İşgal Et” eylemine, seks, uyuşturucu, bedava yemek “arayan” gençler de katılıyor.

Protesto alanına katılan gençler, sadece eylem yapmakla kalmıyor, sevgilileriyle derme çatma yataklarda birlikte de oluyor. İngiliz Daily Mail gazetesi, genç sevgililerin gündüz eylem yaptıktan sonra geceleri aynı tulumu paylaştıklarını yazdı. Gazetenin haberine göre Wall Street’in hemen yanındaki kamp merkezi Zuccotti Park’ta eylemcilere bedava yiyecek ve içeceğin yanı sıra prezervatif da dağıtıldı.

New York Post’a konuşan Andre isimli gösterici ise “Birçok genç, zengin aile çocukları. Burada olmaya ihtiyaçları yok. Bazılarını seks yaparken gördüm. Hoş durmuyor” dedi. Wall Street işgalcileri Amerikan siyasetini de ikiye böldü. New York Belediye Başkanı Bloomberg önce işgalcilere sempati duyduğunu belirtse de şimdi “Amaçları istihdamı yok etmek” dedi. Cumhuriyetçi başkan adaylarından Herman Cain, “Göstericiler anti-Amerikan ve kıskançlar” diye tepki gösterdi. Demokratların Temsilciler Meclisi Grup Başkanı Nancy Pelosi ise “Verdikleri mesajı destekliyorum” dedi.

Son Güncelleme: 11.10.2011 07:42
Anahtar Kelimeler:
ABDProtestoNewYorkAdaletSosyal
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