Bu bebek kimden?

Hamileliği boyunca sessizliğini koruyan ve sosyal medyadan uzak kalan 20 yaşındaki reality şov yıldızı Kylie Jenner, 1 Şubat'ta doğum yapmıştı. Doğum yaptıktan sonra sosyal medyadaki sessizliğini bozan Kylie ve bebeği hakkında bir iddia ortaya atıldı. İşte o iddia...

Rapçi sevgilisi Travis Scott ile Kylie Jenner, çok genç yaşta bir kız bebek sahibi oldu.

Travis Scott, Kylie Jenner'a doğum hediyesi olarak tam 1.4 milyon dolarlık araba aldı. Kylie Jenner, küçük bir servet değerinde olan bu hediyeyi, çektiği video ile sosyal medyada hayranlarıyla paylaştı.

Sosyal medya hesabından kızı Stormi'nin fotoğraflarını da paylaşmaya başlayan Kylie Jenner hayranlarının kafasını karıştırdı. Çünkü Kylie'nin kızı büyüdükçe sevgilisi Travis'e değil de Uzak Doğu'lu korumasına benzemeye başladı.

BEBEK KORUMASININ MI?

Hal böyle olunca Kylie'nin hayranları, bebeğin babasının gerçekten de yakın koruması olabileceğini iddia etti. Öte yandan Kylie bununla ilgili yorum yazan, mention atan herkesi blokluyor.

Bakalım Kylie Jenner'den bloklama dışında bir hamle gelecek mi?