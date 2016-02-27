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Bu Bebek Diğerlerinden Farklı… 12 Yaşında Doğdu

Bu Bebek Diğerlerinden Farklı… 12 Yaşında Doğdu

27 Şubat 2016 Cumartesi 20:23
Bu Bebek Diğerlerinden Farklı… 12 Yaşında Doğdu
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Bu Bebek Diğerlerinden Farklı… 12 Yaşında Doğdu


Çin’in Şensi bölgesinde Çarşamba günü doğan erkek bebek diğer yeni doğanlardan farklıydı. O, embriyoyken 12 sene önce dondurulmuştu. 2003 yılında hamile kalmak isteyen anne, kısırlığa sebep olan hastalığı yüzünden tüp bebekle ilk çocuğunu doğurdu. İlk çocuk için doktorlar kocanın spermleriyle 12 yumurtayı dölledi. İlk seferde embriyolardan 2 tanesi anneye enjekte edildi.



İlk seferde başarılıyla hamile kalan kadının, geriye kullanılabilir halde 7 yumurtası kalmıştı. Polistik over sendromu yüzünden ilerde çocuk doğuramayacak kadın yumurtaların dondurulmasını istedi.

Ancak Çin’in tek çocuk politikası yüzünden bugüne kadar böyle bir şansı olmadı. Hastanede bekletilen embriyolara 12 senede 6 bin TL’den fazla para ödedi.


Çin’in geçen sene çocuk politikasını değiştirmesi ardından 40 yaşındaki kadın ikinci çocuğunu doğurmaya karar verdi. 7 embriyonun sadece üçü çözülme aşamasında kurtulabildi. En iyi durumda olan ikisi anneye enjekte edildi.


İki embriyodan sadece biri yaşayabildi ve mucizevi ikinci çocuk doğdu. Sağlığı yerinde olan bebek, Çin’in yaşatabildiği en ‘yaş’lı embriyo oldu. Aslında kardeşiyle aynı yaşta olan bebeğin hikayesi herkesi şaşırttı.

 
Son Güncelleme: 27.02.2016 22:28
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