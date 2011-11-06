Bu bayramda da renkli ve hüzünlü anlar yaşandı…

ESKİŞEHİR, Kütahya ve Bilecik’te kurban kesim kurallarına genel olarak uyuldu. Vatandaşlar belediyelerin belirlediği yerlerde kurbanlıklarını kestirdi. Cadde, sokak ve parklarda kesim yapanlara rastlanılmadı. Kesim sırasında kaçan danalar ise sahiplerine güç anlar yaşattı.



Eskişehir Devlet Hastanesi yakınındaki kurban kesim yeri olarak belirlenen otoparkta art arda 2 kurbanlık dana kaçtı. Sahipleri danaya yakalamak için güç anlar yaşadı. Yakalanan danalar kesim yerlerine götürüldü. Kurbanlık kesimi yapan bazı kişilerin yüzlerine kadar kana bulanmaları ise dikkat çekti.