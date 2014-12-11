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Bu Ailenin Seks Suçları Kan Donduruyor

ABD'nin Alabama eyaletinde Wood ailesinin korkunç seks ritüelleri ortaya çıktı. Ailenin yargılanan ilk üyesi mahkeme tarafından suçlu bulundu

Bu Ailenin Seks Suçları Kan Donduruyor

ABD'nin Alabama eyaletinde Wood ailesinin korkunç seks ritüelleri ortaya çıktı. Ailenin yargılanan ilk üyesi mahkeme tarafından suçlu bulundu

11 Aralık 2014 Perşembe 17:16
Bu Ailenin Seks Suçları Kan Donduruyor
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Bu Ailenin Seks Suçları Kan Donduruyor
ABD'nin Alabama eyaletinde Wood ailesinin korkunç seks ritüelleri ortaya çıktı. Ailenin yargılanan ilk üyesi mahkeme tarafından suçlu bulundu

ABD'nin Alabama eyaletinde, 2012 yılında 19 yaşındaki Brittney Wood'un kaybolması üzerine başlatılan soruşturma, bir ailenin sapkın seks ritüellerini ortaya çıkardı.

Açılan davada ilk sonuç dün belli oldu. Wendy Holland, cinsel taciz, fiili livata, cinsel işkence ve çocuğu tehlikeye atmaktan suçlu bulundu. Holland ile birlikte diğer 10 aile üyesi ve aile arkadaşları yargılanıyor. Mahkemede tanık olarak ifade veren aile üyesi küçük bir kız, aile üyelerinin sırayla kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Küçük kız, 35 yaşındaki Wendy Holland'ın kendisini ağabeyiyle seks yapmaya teşvik etmeye çalıştığını ve kıza "sana sadece bunları nasıl yapacağını öğretiyoruz" dediğini söyledi.

Holland'ın yeğeni olan Brittney Wood'un en son 2012 yılında Holland'ın kocası Donald ile birlikte görüldüğü ifade edildi. Polis, Donald Holland'ın ailenin seks halkasının lideri olduğu belirtiyor. Wood, kaybolduktan birkaç gün sonra Donald'ın cesedi bulundu. Kafasındaki mermi izinden Donald'ın intihar ettiği anlaşıldı.

Seks grubunun diğer üyelerinin henüz hüküm giymedikleri suçları şöyle;

Chessie Wood, Brittney'nin annesi: 2 fiili livata, 12 yaşından küçük bir çocuğa cinsel tacizde bulunmak.

Derek Wood, Brittney'nin erkek kardeşi: İkinci dereceden tecavüz, ikinci dereceden fiili livata.

Nelton ‘Butch’ Morgan: Tecavüz ve 12 yaşından küçük çocuğa cinsel tacizde bulunmak.

Dustin Kent: 2 kez tecavüz, cinsel taciz, fiili livata ve 17 yaşından küçük biri hakkında müstehcen materyal üretme. Kent'in 13 yaşında birine babası izlerken tecavüz ettiği de iddia ediliyor.

William 'Billy' Brownlee: 2 kez tecavüz, fiili livata ve cinsel taciz.

Mendy Kent: Fiili livata ve cinsel taciz.

James Cumbaa: Tecavüz, fiili livata ve cinsel taciz.

Randall Scott Wood: İkinci dereceden fiili livata, bir çocuğu sekse teşvik etme, ikinci dereceden tecavüz.

Jennifer Moore: Küçüklerin dahil olduğu porno üretimi, ikinci dereceden çocuk tacizi.

Donald Holland Jr: Ensest ve ikinci dereceden tecavüz. 

Son Güncelleme: 11.12.2014 17:33
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