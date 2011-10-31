Bu 27 farklı kadından siz hangisisiniz?

İngiliz bilimadamları, kadınların 27 farklı türü olduğunu saptadı. Kadınları anlamak neden zor olduğunu şimdi anlıyoruz.

Süper kadın: Kariyerleri çok önemlidir. Her zaman stres altında olmalarına rağmen her işin altından başarıyla kalkarlar. Görünüşlerine çok önem verirler.

Entellektüel: Çantasında kitapla gezer. Her konuda bilgiye sahiptir.

Kıskanç: Sevgilisini ve hatta dostlarını herkesten kıskanır.

Diyet bağımlısı: Bütün yaşamı kalori ve diyet hesabı ile geçer. Kilo alıp almama dışında hiçbir şeyi önemsemez.

Dominant: Sürekli ”patron benim” havası estirir. Ona gore bir kadın asla kendini ezdirmemelidir.

Tabiat ana: Ekmeğini bile kendi yapma çabasındadır.

Ayran gönüllü: Gömlek değiştirir gibi erkek arkadaş değiştirir. Hayatında uzun süreli dostluklara da kesinlikle yer yoktur.

Hayvansever: Zamanının büyük bölümünü kedi ve köpek gibi canlılara ayırır.

Komik: Süreklı espri yapar ya da yapmaya çalışır. Karsışındakini her zaman güldürür.

Bağımlı: İçki ve sigara tüketir. Sosyal ilişkileri çok zayıftır.

Kitap kurdu: Yeni çıkan her kitabı okuyan bu kadın tipi, her zaman güzelliğiyle de dikkat çeker.

Anaç: Ailesi ve çocukları her şeyden önde gelir.

Balık eti: Hafif toplu olmasına rağmen sürekli bedenini saran kıyafetler giyer.

Erkeksi: Kolay kolay hiçbir şeye kırılmaz. Hiçbir lafın altında kalmaz. Genelde futbol maçına gitmekten büyük zevk alır.

Yardımsever: Dostluk ilişkileri sağlam olan bu kadın tipi duygusal ve hassas yapısıyla da dikkat çeker.

Sportif: Spor salonundan çıkmaz. Her zaman kot ve spor ayakkabı ile boy gösterir.

Gösteriş meraklısı : Girdiği ortamda her söze karışırlar ve kıyafete para harcamaktan asla çekinmezler.

Asi: Topluma aykırılık onun için en büyük zevktir. Genellikle dövmeli olurlar.

Ev kadını: Çalışmak yerine evde otururlar. Genelde çok iyi yemek yaparlar.

Çevreci: Vejetaryan olan bu tip kadınlar için deniz ve orman sevgisi çok önemlidir.

Yeni anne: Bebeğinin gelişimini sürekli takip eder ve her yerde bebeğinden bahseder.

Komşu kızı: Eğlenceye düşkün olan bu tip kadınlar çok sempatiktir.

Temkinli: Hayatlarında riske asla yer yoktur. Her zaman kuralcıdırlar.

Afrodit: Fizikleri ile yürek hoplatan bu kadınların saçlarını asla dağınık göremezsiniz.

Çalışkan: Bütün hayatı işine odaklıdır.

Soğuk: Az gülen kadınlar, içe kapanıktır.

Mankencik: Yaz-kış bronz gezmeye çabalarlar. Son moda kıyafet giyerler