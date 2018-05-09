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Brüksel’de tren istasyonunda silah sesleri yükseldi...

Belçika’nın başkenti Brüksel’de silahlı bir saldırganın ateş etmesi sonucunda panik yaşandı. Kimsenin yaralanmadığı olayda polis alarma geçti.

Brüksel’de tren istasyonunda silah sesleri yükseldi...

Belçika’nın başkenti Brüksel’de silahlı bir saldırganın ateş etmesi sonucunda panik yaşandı. Kimsenin yaralanmadığı olayda polis alarma geçti.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 23:07
Brüksel’de tren istasyonunda silah sesleri yükseldi...

Brüksel’de tren istasyonunda silah sesleri

Belçika’nın başkenti Brüksel’de silahlı bir saldırganın ateş etmesi sonucunda panik yaşandı. Kimsenin yaralanmadığı olayda polis alarma geçti.

Brüksel’deki kalabalık Güney Tren İstasyonunda, silahlı bir saldırgan yere ateş etti. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Brüksel polisi güvenlik kameralarının incelendiğini ve bir adamın elindeki silahla yere ateş ettiğini sonrasında olay yerinden kaçtığını ifade etti.

Silah seslerinin tren istasyonda paniğe yol açtığı, olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Polisin şüpheliyi aradığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
BrükselTrenİstasyonSilah
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