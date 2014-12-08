Brüksel'de Kemer Sıkma Önlemlerine Karşı Uyarı Grevi

Belçika'da merkez sağ koalisyon hükümetinin kemer sıkma tedbirlerine karşı başkent Brüksel ve çevresinde uyarı grevi yapılıyor.

Sendikaların çağrısıyla Brüksel bölgesinde ve Flaman ve Valon Brabant illerinde iş bırakan çalışanlar tren, metro ve otobüs seferlerinin durmasına neden oldu.

Grev nedeniyle Brüksel Zaventem havalimanındaki seferlerin yarıdan fazlası iptal edildi, çok sayıda yolcu bagajını alamadı.

Brüksel'den Londra ve Paris'e hızlı tren seferlerini de durduran grev nedeniyle birçok işletmede kepenkler kapandı, bazı çalışanlar iş yerlerinin önünde ateş yaktı. Brüksel'de alışveriş merkezlerine erişimi engelleyen 19 eylemci gözaltına alındı.

Belçika'da Valon ve Flaman Liberaller ile Flaman milliyetçiler ve Hristiyan Demokratların oluşturduğu merkez sağ koalisyonun ücretlerin enflasyona endekslenmesini askıya alması ve emeklilik yaşını 2030'a kadar 67'ye yükseltme kararı çalışanları sokaklara dökmüş, Brüksel'de 6 Kasım'da düzenlenen gösteriye 120 bin kişi katılmıştı.

Son bir aydır farklı illerde tekrarlanan bölgesel grevlerin maliyetinin yüz milyonlarca avroya ulaştığı bildirilirken, sendikalar 15 Aralık'ta ülke genelinde greve hazırlanıyor.