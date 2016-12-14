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14 Aralık 2016 Çarşamba 06:26

Brüksel’de AB Genel İşler Konseyi Toplantısı Yapıldı

İngiltere, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında sıkı ilişkilerin korunması gerektiğini bildirdi.

Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi Toplantısı Yapıldı
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İNGİLTERE DEVLET BAKANI DUNCAN, TOPLANTIDA TÜRKİYE İLE AB ARASINDA SIKI İLİŞKİLERİN KORUNMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ

DUNCAN: “ÇOĞUNLUK KABUL ETTİ ANCAK BİLDİRİ ÜZERİNDE ANLAŞILAMADI”

 İngiltere, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında sıkı ilişkilerin korunması gerektiğini bildirdi.

İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, dün Brüksel'de düzenlenen AB Genel İşler Konseyi toplantısının ardından, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

AB ülkelerinin ilgili bakanlarının Türkiye ile üyelik müzakerelerinin geleceğini ele aldığı toplantıya ilişkin Duncan, "AB Dışişleri Bakanları toplantısında, Türkiye ile sıkı ilişkilerin korunması gerektiğini güçlü bir şekilde savundum. Çoğunluk kabul etti ancak bildiri üzerinde anlaşılamadı." ifadesini kullandı.

Brüksel'de, 2017'de birliğin öncelik vereceği konuların görüşüldüğü ve yaklaşık 5 saat süren toplantıda, genişleme konusunda ortak bir karara varılamamıştı. Türkiye ile üyelik müzakerelerine karşı olan Avusturya, "Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulması" ifadesinin yer almadığı sonuç bildirisini veto etmişti.

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Anahtar Kelimeler
BrükselAB Genel İşler
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