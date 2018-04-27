Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107614
ALTIN
172.474
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5899
EURO
4.9000
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hurdacılar 3 gün daha tutuklu kalacak
HURDACILAR 3 GÜN DAHA TUTUKLU...
Akın tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
32 araç sürücüsü hakkında yasal işlem yapıldı
HUZUR OPERASYONU
banner256
Flaş Haber
Akın tutuklu yargılanacak
Kapat

Brüksel\'de Uygurlara Destek Gösterisi

Brüksel, 27 Nisan 18 : Belçika\'nın başkenti Brüksel\'de toplanan 2 bin kişi, Çin\'in Uygurlara yönelik baskılarını protesto etti.

Brüksel\'de Uygurlara Destek Gösterisi

Brüksel, 27 Nisan 18 : Belçika\'nın başkenti Brüksel\'de toplanan 2 bin kişi, Çin\'in Uygurlara yönelik baskılarını protesto etti.

27 Nisan 2018 Cuma 16:11
Brüksel\'de Uygurlara Destek Gösterisi

Brüksel, 27 Nisan 18 : Belçika\'nın başkenti Brüksel\'de toplanan 2 bin kişi, Çin\'in Uygurlara yönelik baskılarını protesto etti.

Dünya Uygur Kongresinin çağrısı üzerine çeşitli ülkelerden çok sayıda gösterici Brüksel\'deki Avrupa Parlamentosu (AP) yakınlarında buluştu.

Çin\'in Uygurlara yönelik uyguladığı baskıcı politikaları protesto eden 2 bin kişilik grup, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu karşısındaki Schuman Meydanı\'na yürüdü.

Gösteride, Dünya Uygur Kongresi Onursal Başkanı Rabia Kadir ve Dünya Uygur  Kongresi Başkanı Dolkun İsa da yer aldı.

Gösteride  "Uygurlara özgürlük", "Adalet istiyoruz", "Soykırımı durdurun" sloganları atıldı.

 "Uygurlardan DNA toplanmasını durdurun", "1 Milyon Uygur keyfi biçimde tutuklu", "Uygur soykırımını durdurun", "Uygurları kurtarın" gibi çeşitli afişler ve pankartlar açılan protesto 3 saat sürüdü.

Protestocuların dağıttığı bildiride, Çin\'de sebepsiz biçimde tutuklanan Uygurların serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

banner223
Uygurların kültürüne, dinine, diline ve kimliklerine saygı gösterilmesi istenen bildiride, Çin\'deki yeniden eğitim kamplarında 1 milyon Uygur\'un tutulduğu ve AB\'nin bölgeye inceleme yapmak üzere özel heyet göndermesi talep edildi.

Protestoculardan Tahsin Tek, "Bugün buraya, esaret altında tutulan Türkistan\'ın mazlum halkına, Çin\'de yapılan zulümleri protesto etmek için geldik." dedi.

Doğu Türkistan\'da büyük bir zulüm ve esaretin yaşandığını vurgulayan Tek, "Bu esarete karşı dünya sessiz ve kör." ifadesini kullandı.

Protestoya katılan Ümit Hamit ise "Çin hükümetinin Uygur halkına uyguladığı devlet terörüne ve soykırıma \'dur\' demek için buraya geldik." diye konuştu.

Bütün dünyanın Çin hükümetine "dur" demesi gerektiğine dikkati çeken Hamit, uluslararası kurumların Uygurlara destek vermesi gerektiğini dile getirdi.

Son yıllarda Çin\'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi\'nde yaşayan çok sayıda Müslüman Uygur, Çin\'in kendilerine baskı uyguladığını belirterek, bölgeden kaçmaya çalışıyor. Bunların çoğu Tayland üzerinden Malezya\'ya yöneliyor.

 İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) konuyla ilgili yayımladığı raporda, Sincan Kamu Güvenliği Bürosunun 2016\'da uygulamaya koyduğu "Bütünleşik Ortak Operasyonlar Platformu (BOOP)" adlı izleme programı aracılığıyla bireylere ait kişisel bilgileri ve gündelik hareketlerine dair kayıtları rızaları dışında topladığı öne sürüldü. Raporda, "potansiyel tehdit" olduğu iddia edilen kişilerin mimlendiği belirtildi.

Raporda, son iki yılda program aracılığıyla çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbiri" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu, siyasi açıdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın "siyasi eğitim merkezleri" denilen gözaltı merkezlerine gönderildiği ifade edildi.​

(AA/AK/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korkunç! Böyle bulundu!
Korkunç! Böyle bulundu!
İsrail Askerlerinin Saldırısında Yaralanan 3 Filistinli Öldü
İsrail Askerlerinin Saldırısında Yaralanan 3 Filistinli Öldü
Çin’de Öğrencilere Bıçaklı Saldırı: 7 Ölü, 12 Yaralı
Çin’de Öğrencilere Bıçaklı Saldırı: 7 Ölü, 12 Yaralı
Gazze'de
Gazze'de "büyük Dönüş Yürüyüşü"nde Beşinci Cuma
Efsane Grup Abba Geri Dönüyor
Efsane Grup Abba Geri Dönüyor
"Trump'tan Kore'deki Tarihi Zirveyle İlgili Açıklama"
"Trump'tan Kore'deki Tarihi Zirveyle İlgili Açıklama"
 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'tan Rusya açıklaması...
 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'tan Rusya açıklaması...
Kore Yarımadası'nda Tarihi Barışa doğru!
Kore Yarımadası'nda Tarihi Barışa doğru!
"BM'den İsrail'e Hesap Sorulması Çağrısı"
"BM'den İsrail'e Hesap Sorulması Çağrısı"
Çin’den Kim İle Moon’un Görüşmesine Destek
Çin’den Kim İle Moon’un Görüşmesine Destek

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim