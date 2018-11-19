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Brüksel\'de "tarım" Protestosu

BRÜKSEL\'DE AB TARIM POLİTİKALARI KARŞITI GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Brüksel\'de "tarım" Protestosu

BRÜKSEL\'DE AB TARIM POLİTİKALARI KARŞITI GÖSTERİ DÜZENLENDİ

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:35
Brüksel\'de

BRÜKSEL\'DE AB TARIM POLİTİKALARI KARŞITI GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Brüksel, 19 Kasım 18 : Avrupa Birliği\'nin (AB) tarım politikaları Brüksel\'de protesto edildi. 

Avrupa\'daki çeşitli çiftçi ve çevre derneklerinin çağrısı üzerine Brüksel\'deki AB Konsey binası önünde onlarca kişi bir araya geldi. 

Protestocular, AB üyesi ülkelerin ilgili bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Tarım ve Balıkçılık Konseyi toplantısı sırasında çeşitli sloganlar attı.

"Çiftçiler için adil gelir", "Doğaya mali kaynak", "Biz milyonlarca kişiyiz", "Daha iyi gıda" yazılı afişler taşıyan göstericiler, ellerinde meyve, sebze ve çeşitli gıdalarla dans ederek, AB tarım politikalarını protesto etti. 

AB\'nin Ortak Tarım Politikası\'nın (CAP) reform edilmesini talep eden göstericiler, AB Konseyi Dönem Başkanı olan Avusturya temsilciliğine 100 bin imzalı dilekçe sundu.

Dilekçede, "Üretici, tüketici ve çevre için adil ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir tarım yapılması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

AB ülkelerinin büyük ölçekli firmalar yerine kamu çıkarını gözetmesi talep edilen dilekçede, tarım politikalarının sürdürülebilir biçimde güncellenmesi gerektiği belirtildi.

(AA/RU/YIL)


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