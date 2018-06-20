Brüksel\'de Sığınmacılar İçin

Brüksel, 20 Haziran 18 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean ClaudeJuncker, 28-29 Haziran\'da Brüksel\'de üye ülkelerin liderlerini bir araya getirecek zirve öncesinde pazar günü sığınmacı konusunu görüşmek için "mini zirve" düzenleyeceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Juncker, "Gelecek hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde pazar günü Brüksel\'de göç ve sığınmacı konusuna çözüm bulmak isteyen liderlerle gayriresmi bir çalışma toplantısı düzenliyorum." açıklamasında bulundu.
(AA/GÖZ/GUR)