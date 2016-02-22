Brüksel'deki Trafiğin Suçlusu Farelermiş

FARELERİN, BELÇİKA'NIN BAŞKENTİ BRÜKSEL'İN TRAFİK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN HAZIRLANAN PLANLARI YEDİĞİ İDDİA EDİLDİ



Belçikalı yetkililer, trafik sorununu çözememelerinin sebebinin, aç farelerin yıllar önce hazırlanan tünel planlarını yemesi olduğunu öne sürdü.

İddia Brüksel yerel parlamentosundaki bir komite oturumu sırasında dile getirildi. Çökme tehlikesi ile karşı karşıya olan tünellerin durumunun görüşüldüğü oturumda konuşan eski altyapılar sorumlusu Christian De Buysshcher'e, "Federal hükümetin yerel hükümete teslim ettiği tünel planlarının akıbetinin ne olduğu" soruldu.

Eski yetkili ise cevabında, orijinal planların 1989 yılında Liege otoyolunu Reyers Bulvarı'na bağlayan bir viyadüğün ayağında saklandığını, 20 yıl planların orada kaldığını belirterek, "İşçiler, 2010 yılında viyadük yıkılacağı zaman planları daha uygun bir yere taşımak istedi. Maalesef, planların fareler tarafından yenildiği anlaşıldı" dedi.

Planlar olmadığı için tünellere müdahale etmekte zorlanılıyor. Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahiliği yapan Brüksel'deki tüm tünelleri tamir etmenin maliyetinin milyar avroyu bulması bekleniyor.