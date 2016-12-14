Brüksel'de Toplanacak AB Zirvesi

AB LİDERLERİ SIĞINMACI ANLAŞMASININ DEVAMI KAPSAMINDA TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNEMİNİ VURGULAYACAK

ZİRVE GÜNDEMİNE, AVRUPA PARLAMENTOSUNUN MÜZAKERELERİN DONDURULMASINA YÖNELİK TAVSİYE KARARI GETİRİLMEYECEK

GÖÇ, TERÖRLE MÜCADELE VE SURİYE GİBİ KONULARDA TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİNİN AB İÇİN BÜYÜK ÖNEM ARZ ETTİĞİ VURGULANACAK

Avrupa Birliği (AB) liderleri, yarın Brüksel'de düzenlenecek zirvede sığınmacı anlaşmasının devamı kapsamında Türkiye ile ilişkileri görüşerek, anlaşmanın devamına ve Türkiye'nin stratejik önemine vurgu yapacak.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirve gündemi hakkında liderlere gönderdiği mektubunda, sığınmacı krizi, Türkiye-AB mutabakatının uygulanması, Ukrayna-AB Ortaklık Anlaşmasının onaylanması, Suriye'deki durum, Avrupa'nın güvenliği, ekonomik durum ve Brexit konularının ele alınacağını bildirdi.

Mektupta, zirvede, Türkiye-AB sığınmacı anlaşması, Ukrayna'yla yapılması öngörülen ortaklık anlaşması gibi başlıkların ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın Ukrayna'daki Minsk ateşkes süreci ve Suriye'deki durum hakkında değerlendirmelerde bulunacağına değinildi.

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in Kıbrıs müzakerelerinde son durum hakkında liderleri bilgilendireceği belirtilen mektupta, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla AB-NATO işbirliği ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin katılımıyla Avrupa'daki ekonomik durumun ele alınacağı, bu konuların ardından, İngiltere'nin AB'den ayrılık sürecine ilişkin 27 AB üyesi ülke liderinin gayri resmi bir toplantı yapacağı kaydedildi.

Diplomatik kaynaklara göre liderler zirvede Türkiye'yle yapılan sığınmacı anlaşmasının devamı kapsamında Türkiye'nin stratejik önemini vurgulayacak. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların AB ülkelerine yerleştirilmesi, sığınmacılara dönük mali yardımlar, Gümrük Birliğinin güncelleştirilmesi gibi konuları içeren anlaşmaya dair AB ülkelerinin yükümlülükleri hatırlatılacak.

Ankara'nın tepkisini çekmemek için zirvenin gündemine Avrupa Parlamentosu'nun, (AP) Türkiye'nin AB katılım müzakerelerin dondurulmasına yönelik tavsiye kararı getirilmeyecek. Yayınlanacak sonuç bildirilerinde bu konuya yer verilmeyecek. Bunun yerine, terörle mücadele, yabancı savaşçılar, göç ve Suriye gibi konularda Türkiye ile işbirliğinin AB açısından büyük önem taşıdığı vurgulanacak. Böylece Avrupalı liderler, AP'ye, Türkiye konusunda aldıkları siyasi kararın "yok" hükmünde olduğu mesajını verecek.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir AB yetkilisi, "AB Konseyi olarak, Türkiye-AB sığınmacı mutabakatının uygulanmasına sadığız. Tüm AB üyesi ülkelerin de aynı yaklaşımda olduğunu düşünüyorum. Türkiye'yle yapılan anlaşma işe yarıyor. Hem AB'de hem de Türkiye'de kamuoyu önünde yaşanan tartışmalardan dolayı tansiyon yükseliyor. Bu anlaşma nedeniyle Avrupa'ya sığınmacı akını dramatik ölçüde düştü.Tüm AB üyesi ülkelerin sığınmacı anlaşması temelinde Türkiye'yle çalışmaya devam edeceği konusunda hiç şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

Rum lider Anastasiadis'in Kıbrıs müzakereleri konusunda son durumu anlatmak istediğini hatırlatan yetkili, "Kıbrıs konusunda bir sonraki müzakereler ocak ayında yapılacak. Zamanlama çok önemli. Kıbrıs, bizim Türkiye'yle ilişkilerimiz açısından da önemli bir konu." dedi.